Kritik ihracat anlaşması! Türk robotik teknolojisi uzay üretiminde sahneye çıkıyor

Intecro Robotics'ten yapılan açıklamaya göre, şirket ve grup iştiraki MetalWorm, uzay aracı üretimine yönelik ileri üretim teknolojilerinin ihracatı kapsamında önemli bir anlaşmaya imza attı.

Intecro Robotics ana yüklenici olarak, MetalWorm ile birlikte geliştirdikleri Robotik Temelli Lazer Kaplama Teknolojisi, Eklemeli İmalat Teknolojisi ve yeni nesil üretim sistemleri medium-lift, heavy-lift ve super heavy-lift sınıfı launch vehicle (fırlatma aracı) bileşenlerinin üretim süreçlerinde kullanılacak.

Geliştirilen sistemler yüksek sıcaklık, ekstrem basınç, yoğun yapısal yük ve zorlu görev koşullarına dayanıklı uzay aracı bileşenlerinin üretimine yönelik olarak tasarlanıyor. Anlaşma kapsamında entegre edilecek ileri üretim altyapıları yüksek hassasiyetli robotik üretim sistemleri, büyük ölçekli metal eklemeli üretim teknolojileri, otomasyon ve dijital üretim altyapıları, ileri kaynak, lazer kaplama ve yapısal üretim çözümlerini kapsıyor.

Bu teknolojilerin, yüksek mukavemet gerektiren kritik uzay yapılarının üretiminde kullanılacak olması, Türkiye'nin ileri üretim teknolojileri alanındaki mühendislik kabiliyetlerinin küresel ölçekte geldiği seviyeyi göstermesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Intecro Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şen, konuya ilişkin değerlendirmesinde, uzay endüstrisinin hassasiyet, güvenilirlik ve ileri mühendislik gereksinimlerinin en yüksek olduğu alanlardan biri olduğunu belirtti. Şen, "Bu ölçekte bir işbirliği içerisinde yer almak geliştirdiğimiz teknolojilerin küresel ölçekte rekabet gücünü göstermesi açısından son derece değerli. Türkiye'den geliştirilen ileri üretim teknolojilerinin dünyanın en prestijli uzay misyon ve programlarında kullanılacak olması bizim için büyük bir motivasyon kaynağı." ifadelerini kullandı.

Intecro Robotics, önümüzdeki dönemde savunma, havacılık, uzay ve ileri üretim teknolojileri alanındaki küresel projelerdeki varlığını güçlü şekilde sürdürmeyi hedefliyor.