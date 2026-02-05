İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Şubat 2026 Perşembe / 18 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,5449
  • EURO
    51,4534
  • ALTIN
    6755.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Bilim-Teknoloji
  • >
  • Kritik zirve için kilometrelerce öteden geldiler... Savunmada yeni işbirlikleri masada
Bilim-Teknoloji

Kritik zirve için kilometrelerce öteden geldiler... Savunmada yeni işbirlikleri masada

Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçıları Derneği'nin (SASAD) Birleşik Krallık merkezli ADS Group işbirliğiyle düzenlediği SASAD-ADS Endüstri Günü ve Türkiye-Birleşik Krallık B2B Görüşmeleri etkinliği Ankara'da gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında Birleşik Krallık'ın önde gelen savunma ve teknoloji firmaları, Türk savunma sanayisi temsilcileriyle bir araya gelerek somut işbirliği projelerini görüştü.

AA5 Şubat 2026 Perşembe 14:04 - Güncelleme:
Kritik zirve için kilometrelerce öteden geldiler... Savunmada yeni işbirlikleri masada
ABONE OL

SASAD'ın açıklamasına göre, Türkiye ve Birleşik Krallık'ın savunma ve havacılık sanayisi firmaları arasında doğrudan temas kurulmasını amaçlayan etkinliğe iki ülkeden temsilciler katıldı.

Programın açılışına Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Gökhan Uçar, SASAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Okyay, ADS Group Uluslararası İlişkiler Direktörü Julie Marionneau ve Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı Uluslararası İş Birliği ve İhracat Birimi Başkan Yardımcısı Re Hobley katıldı.

Etkinlik kapsamında Birleşik Krallık'ın önde gelen savunma ve teknoloji firmaları, Türk savunma sanayisi temsilcileriyle bir araya gelerek somut işbirliği projelerini görüştü.

Birleşik Krallık'tan BAE Systems, GE Aerospace, Leonardo UK, Palantir Technologies, ZeroAvia, IMI Truflo Marine, Renishaw, EXFO Europe, Callen-Lenz ve Epiq Design Solutions firmaları etkinlikte yer aldı.

Türkiye'den ise ASARTECH, ASELSAN, ASFAT, AYESAŞ, BEYOND Teknoloji, DORÇE Prefabrik, FNSS, HAVELSAN, KALE Jet Motorları, MES Makina, OSSA, ROKETSAN, STM, THY Teknik, TÜBİTAK SAGE, TUSAŞ etkinliğe katıldı.

Vizyon ve tecrübe aktarımının ön planda olduğu B2B görüşmelerinde, sürdürülebilir havacılık, dijital savunma teknolojileri ve gelişmiş imalat çözümlerine odaklanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Osman Okyay, Türk savunma sanayisinin yerli üretim gücünü uluslararası arenada yeni ortaklıklarla taçlandırmayı hedeflediklerini belirterek, katılım sağlayan firmalara teşekkür ettiğini ifade etti.

ÖNERİLEN VİDEO

Suriye birlikleri Kamışlı'ya ilerliyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.