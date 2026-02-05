SASAD'ın açıklamasına göre, Türkiye ve Birleşik Krallık'ın savunma ve havacılık sanayisi firmaları arasında doğrudan temas kurulmasını amaçlayan etkinliğe iki ülkeden temsilciler katıldı.

Programın açılışına Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Gökhan Uçar, SASAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Okyay, ADS Group Uluslararası İlişkiler Direktörü Julie Marionneau ve Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı Uluslararası İş Birliği ve İhracat Birimi Başkan Yardımcısı Re Hobley katıldı.

Etkinlik kapsamında Birleşik Krallık'ın önde gelen savunma ve teknoloji firmaları, Türk savunma sanayisi temsilcileriyle bir araya gelerek somut işbirliği projelerini görüştü.

Birleşik Krallık'tan BAE Systems, GE Aerospace, Leonardo UK, Palantir Technologies, ZeroAvia, IMI Truflo Marine, Renishaw, EXFO Europe, Callen-Lenz ve Epiq Design Solutions firmaları etkinlikte yer aldı.

Türkiye'den ise ASARTECH, ASELSAN, ASFAT, AYESAŞ, BEYOND Teknoloji, DORÇE Prefabrik, FNSS, HAVELSAN, KALE Jet Motorları, MES Makina, OSSA, ROKETSAN, STM, THY Teknik, TÜBİTAK SAGE, TUSAŞ etkinliğe katıldı.

Vizyon ve tecrübe aktarımının ön planda olduğu B2B görüşmelerinde, sürdürülebilir havacılık, dijital savunma teknolojileri ve gelişmiş imalat çözümlerine odaklanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Osman Okyay, Türk savunma sanayisinin yerli üretim gücünü uluslararası arenada yeni ortaklıklarla taçlandırmayı hedeflediklerini belirterek, katılım sağlayan firmalara teşekkür ettiğini ifade etti.