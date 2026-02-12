Küresel çapta kırılma! Türkiye krizi fırsata çevirdi

Sarı, yapay zeka yatırımlarının artmasıyla bilgisayar donanımlarında yaşanan fiyat artışının sektöre yansımalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Küresel teknoloji dünyasının donanımsal darboğazdan geçtiğine dikkati çeken Sarı, bu durumun tedarik zincirindeki basit bir aksama olmadığını, yapay zeka yatırımlarının fiziksel dünyanın sınırlarına çarptığı bir kırılma anı olduğunu söyledi.

"YAPAY ZEKANIN DEVASA İŞTAHI BELLEK ARZINI YUTUYOR"

Salgın döneminde yaşanan çip krizinin arabadan konsol satışlarına kadar pek çok ürünü etkilediğini hatırlatan Sarı, "Bugünkü kriz çok daha farklı ve stratejik. Bugün olay bir 'bellek savaşına' dönüşmüş durumda. Sektörden aldığımız veriler çok net, üretken yapay zekanın o devasa iştahı, bellek arzını yutuyor. Artık bu durum sadece teknoloji devlerinin sorunu olmaktan çıktı. Enflasyonu tetikleyen, cebimizdeki telefonun fiyatını belirleyen makroekonomik bir risk haline geldi." diye konuştu.

Sarı, standart rastgele erişimli bellekler (RAM) ile yapay zeka araçlarının ihtiyaç duyduğu yüksek bant genişliğine sahip belleklerin (HBM) üretimi esnasında ciddi farklar olduğunu, HBM'lerin RAM'lere göre dikey olarak üst üste dizildiğini anlattı.

"FİYATLAR ŞİMDİDEN YÜZDE 100 ARTTI"

RAM üreticileri için önceliğin, son kullanıcıdan veri merkezlerine kaydığına işaret eden Sarı, şunları kaydetti:



"Teknik verilere göre 1 gigabaytlık HBM üretmek için harcanan fabrika kapasitesiyle tam 3 gigabaytlık standart RAM üretebiliyorsunuz. Yani üretici, 'Ben yapay zeka için HBM üreteceğim' dediği an, fabrikasındaki üretim kapasitesinin üçte birini aslında feda etmiş oluyor. Bu gökdelenleri dikmek o kadar zor ki üretim hatlarının tamamını buraya kaydırmak zorunda kalıyorlar. Haliyle 'tek katlı ev' yani bizim bilgisayarlarda kullandığımız standart RAM'lere yer kalmıyor. Dünyada bu işi yapan üç büyük dev var, Samsung, SK Hynix ve Micron. Micron, 'Crucial' markası altındaki tüketici operasyonlarını neredeyse durdurma noktasına getirdi. 'Ben artık evdeki oyuncuya RAM satmakla uğraşmayacağım, kapasitemi kar marjı çok daha yüksek olan sunucu tarafına ayıracağım' diyorlar. Çünkü OpenAI, Google, Meta gibi yapay zeka şirketleri kapıda nakit parayla bekliyor."

Sarı, bu durumun piyasada ciddi arz boşluğu oluşturduğunu, fiyatların şimdiden yüzde 100'ü aşan oranlarda arttığını söyledi.

"ELİMİZDEKİ DONANIMI EN İYİ KULLANAN YAZILIMI BİZ YAZMALIYIZ"

Yaşanan bu krizi Türkiye teknoloji ekosistemi için tarihi bir fırsat penceresi olarak değerlendiren Sarı, "Madem donanım pahalı ve kıt, o zaman elimizdeki donanımı en iyi kullanan yazılımı biz yazmalıyız. Türk girişimciler, devasa modelleri eğitmek gibi milyar dolarlık yarışlara girmek yerine, mevcut modelleri daha az kaynakla çalıştıracak 'optimize edilmiş' çözümlere odaklanmalı." dedi.

Sarı, teknoloji dünyasında yaşanan fiyat artışlarının "Stok bitti" durumundan ibaret olmadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Her şeyi bilen genel yapay zekalar yerine, sadece hukuku, sadece sağlığı veya sadece üretimi bilen, küçük ama uzman modeller geliştirmek bizim çıkış yolumuzdur. Teknoloji dünyası, fiziksel sınırlarıyla yüzleşiyor. Önümüzdeki dönemde kazananlar, en büyük bilgisayara sahip olanlar değil, elindeki kaynağı en akıllıca kullananlar olacak. Yapay zeka treni durmayacak ama makas değiştiriyor. Bizim de Türkiye olarak vagonlara değil, lokomotifin gittiği o yeni 'verimli' yola odaklanmamız gerekiyor."