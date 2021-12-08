star.com.tr 8 Aralık 2021 Çarşamba 10:58 - Güncelleme: 8 Aralık 2021 Çarşamba 11:03

Ağaç dalları boyut, şekil ve doku bakımından farklılık gösterebilirler; bazıları ıslak veya yosun kaplı olabilir veya sürgünlerle dolu olabilir. Yine de kuşlar hemen hemen her birinin üzerine konabilir.



Bu yetenek, her ikisi de hayvan yeteneklerinden ilham alarak teknolojiler geliştiren Stanford Üniversitesi mühendisleri Mark Cutkosky ve David Lentink, (şu anda Hollanda'daki Groningen Üniversitesi'nde) yeni bir teknolojiye imza attı.

TÜNEYEN ROBOT DRONE'A ENTEGRE EDİLDİ

Kuşlardan ilham alınarak geliştirilen bir robot, drona entegre edilerek, dronun ormanlık alanlarda veya gizlenmesi gerektiği yerlerde ağaç dallarına tüneyebilmesini sağlayacak.

William Roderick, "Kuşların nasıl uçtuğunu ve tünediğini taklit etmek kolay değil. Milyonlarca yıllık değişimden sonra, bir ormanda bulacağınız ağaç dallarının tüm karmaşıklığı ve değişkenliği arasında bile, kalkış ve inişi çok kolay yapabiliyorlar.' dedi.

Cutkosky Laboratuarı'nda hayvanlardan ilham alan robotlar ve Lentink Laboratuarı'ndaki kuşlardan ilham alan mühendisler, hava robotları üzerinde yıllarca süren çalışmanın ardından ağaçlara kendi tüneyen robotları geliştirmeyi başardı.

Bir quadcopter (döner kanatlı) drone'a takılan robot kollar, etrafta uçuşan nesneleri yakalayıp taşıyabilme ve çeşitli yüzeylere tüneyebilme yeteneğine sahip. Bu çalışmanın potansiyel çok yönlülüğünü gösteren araştırmacılar, onu farklı türdeki kuş pençelerinin düzenlemelerini karşılaştırmak ve uzak bir Oregon ormanındaki mikro iklimleri ölçmek için kullandılar.

Araştırmacılar, önceki çalışmalarında, beş yüksek hızlı kamera ve çeşitli sensörlerle, ikinci en küçük papağan türü olan papağanların tüneme ve uçma becerilerini test ederek izledi. Araştırma sırasında papağanların ahşap, köpük, zımpara kağıdı ve teflon dahil olmak üzere çeşitli boyut ve malzemelere iniş-kalkış hareketleri gözlemlendi, kullanılan fiziksel kuvvet gözlemlendi.

KULLANIM ALANI

Bu robot teknolojisinin, arama ve kurtarma, orman yangını izleme dahil olmak üzere sayısız olası uygulama alanında kullanılacağı belirtiliyor.

Ayrıca robotik pençelerin drone dışındaki teknolojilere de entegre edilebileceği ifade ediliyor. Mikro iklimi kaydetmek için kullanılan robota bir sıcaklık ve nem sensörü de eklendi.

1 Aralık'ta Science Robotics'te yer alan makalenin kıdemli yazarı William Roderick, "Bu çalışmanın altında yatan motivasyonun bir kısmı, doğal dünyayı incelemek için kullanabileceğimiz araçlar yaratmaktı. Kuş gibi davranabilen bir robotumuz olsaydı, çevreyi incelemek için tamamen yeni yolların kilidini açabilirdi." diyor.

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