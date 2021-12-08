İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Aralık 2021 Çarşamba / 4 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6416
  • EURO
    15,4124
  • ALTIN
    783.734
  • BIST100
    2003.59
Bilim-Teknoloji

Kuşlardan ilham alındı! Entegre edilen drone ağaçlara tüneyebiliyor

Her gün biraz daha ilerleyen robot teknolojisi, doğadan ilham alarak her ortama uyum sağlayan teknolojiler peşinde koşuyor. Stanford Üniversitesi'nden mühendisler bu kez de, kuş gibi ağaca tüneme becerisi olan bir robotu, bir drona entegre etti. Ağaca tüneyebilen drone, yere inemediği veya gizlenmesi gerektiği ortamlarda, ağaç dallarına tüneyerek gözlem yapabiliyor.

star.com.tr8 Aralık 2021 Çarşamba 10:58 - Güncelleme: 8 Aralık 2021 Çarşamba 11:03
ABONE OL

Ağaç dalları boyut, şekil ve doku bakımından farklılık gösterebilirler; bazıları ıslak veya yosun kaplı olabilir veya sürgünlerle dolu olabilir. Yine de kuşlar hemen hemen her birinin üzerine konabilir.

Bu yetenek, her ikisi de hayvan yeteneklerinden ilham alarak teknolojiler geliştiren Stanford Üniversitesi mühendisleri Mark Cutkosky ve David Lentink, (şu anda Hollanda'daki Groningen Üniversitesi'nde) yeni bir teknolojiye imza attı.

TÜNEYEN ROBOT DRONE'A ENTEGRE EDİLDİ

Kuşlardan ilham alınarak geliştirilen bir robot, drona entegre edilerek, dronun ormanlık alanlarda veya gizlenmesi gerektiği yerlerde ağaç dallarına tüneyebilmesini sağlayacak.

William Roderick, "Kuşların nasıl uçtuğunu ve tünediğini taklit etmek kolay değil. Milyonlarca yıllık değişimden sonra, bir ormanda bulacağınız ağaç dallarının tüm karmaşıklığı ve değişkenliği arasında bile, kalkış ve inişi çok kolay yapabiliyorlar.' dedi.

Cutkosky Laboratuarı'nda hayvanlardan ilham alan robotlar ve Lentink Laboratuarı'ndaki kuşlardan ilham alan mühendisler, hava robotları üzerinde yıllarca süren çalışmanın ardından ağaçlara kendi tüneyen robotları geliştirmeyi başardı.

Bir quadcopter (döner kanatlı) drone'a takılan robot kollar, etrafta uçuşan nesneleri yakalayıp taşıyabilme ve çeşitli yüzeylere tüneyebilme yeteneğine sahip. Bu çalışmanın potansiyel çok yönlülüğünü gösteren araştırmacılar, onu farklı türdeki kuş pençelerinin düzenlemelerini karşılaştırmak ve uzak bir Oregon ormanındaki mikro iklimleri ölçmek için kullandılar.

Araştırmacılar, önceki çalışmalarında, beş yüksek hızlı kamera ve çeşitli sensörlerle, ikinci en küçük papağan türü olan papağanların tüneme ve uçma becerilerini test ederek izledi. Araştırma sırasında papağanların ahşap, köpük, zımpara kağıdı ve teflon dahil olmak üzere çeşitli boyut ve malzemelere iniş-kalkış hareketleri gözlemlendi, kullanılan fiziksel kuvvet gözlemlendi.

KULLANIM ALANI

Bu robot teknolojisinin, arama ve kurtarma, orman yangını izleme dahil olmak üzere sayısız olası uygulama alanında kullanılacağı belirtiliyor.

Ayrıca robotik pençelerin drone dışındaki teknolojilere de entegre edilebileceği ifade ediliyor. Mikro iklimi kaydetmek için kullanılan robota bir sıcaklık ve nem sensörü de eklendi.

1 Aralık'ta Science Robotics'te yer alan makalenin kıdemli yazarı William Roderick, "Bu çalışmanın altında yatan motivasyonun bir kısmı, doğal dünyayı incelemek için kullanabileceğimiz araçlar yaratmaktı. Kuş gibi davranabilen bir robotumuz olsaydı, çevreyi incelemek için tamamen yeni yolların kilidini açabilirdi." diyor.

star.com.tr

  • robot teknoloji
  • stanford üniversitesi
  • drone teknolojisi
  • drone fiyatları
  • quadcopter

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.