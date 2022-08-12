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Bilim-Teknoloji

Kütahya'da meteor yağmuru

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, halk arasında yıldız kayması olarak da bilinen 'Perseid Meteor Yağmuru' gözlemlendi.

12 Ağustos 2022 Cuma 02:37 - Güncelleme:
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Yılda bir gerçekleşen, halk arasında yıldız kayması olarak da bilinen Perseid meteor yağmuru, Kütahya'nın Domaniç ilçesinde gökyüzünde gözlemlendi.

En çok bilinen bilinen gök taşı yağmurlarından biri olan Perseid meteor yağmurları, 1992 yılında dünyanın yakınlarından geçen Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntılardan oluşuyor.

Göktaşı yağmurları, bu gece ve yarın hava koşullarının uygun olduğu, şehre uzak noktalarda ve ışıksız bölgelerde izlenebilecek.

NASA AÇIKLAMIŞTI

Halk arasında `yıldız kayması´ olarak da bilinen meteor yağmuru için başladı. NASA'nın Alabama, Huntsville'deki Marshall Uzay Uçuş Merkezi'ndeki Meteoroid Çevre Ofisi'ne liderlik eden NASA astronomu Bill Cooke, "Ne yazık ki, bu yılki Perseids zirvesi, gözcüler için olası en kötü koşulları görecek" demişti. Ayrıca Cooke, "Kuzey Amerika'daki çoğumuz normalde saatte 50 veya 60 meteor görürüz. Ancak bu yıl normal zirve sırasında dolunay bunu en iyi ihtimalle saatte 10-20'ye düşürecek." demişti.

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