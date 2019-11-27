Yeni 0N6 tipi nikel içeren çelik plakaların endüstriyel üretimi için teknoloji oluşturma çalışmaları bu yılın ilkbaharında başladı. Sonbaharda, Ural tesislerinde eritme işlemi gerçekleştirildi ve farklı kalınlıktaki çelik tabakaların haddelenmesi başarıyla test edildi.

Atomenergomaş’tan yapılan açıklamada, “Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) projeleri için geliştirilen materyal ve teknoloji Kuzey Kutbu şartlarında kullanılabilecek özelliktedir. Nitelikleri bakımından yeni çelik kaliteler, mevcut Rus ve yabancı benzerlerinden daha üstün olmanın yanı sıra LNG için üretilen ekipmanların maliyetini de dörtte bir oranında azaltıyor” ifadelerine yer verildi.

Metalurji Enstitüsü ve Makine Mühendisliği TSNİİTMAŞ Başkan Yardımcısı Yevgeniy Yakuşev, yeni kriyojenik çelik kalitelerinin üretiminin geliştirilmesi, yerli işletmelere kar marjı yüksek ürünler pazarına girme fırsatı sunduğunu ve bu çelik türünün kullanımının kriyojenik cihazların üretim maliyetini yüzde 25 oranında azaltarak güvenirlik taleplerini karşılayacağını belirtti.

Soğuğa dayanıklı, düşük ve orta alaşımlı nikel çelikler LNG projeleri, tank ve ekipman imalatında dünya çapında yaygın olarak kullanılıyor.

Sıvılaştırılmış doğal gazın üretimi, depolanması ve taşınması için yerli teknolojinin yaratılması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yerli sanayi için belirlediği öncelikli hedeflerden biri.

(Sputnik)