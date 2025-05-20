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Bilim-Teknoloji

LIMA-25'te Türk imzası: Savunma sanayiinde yeni işbirlikleri masada

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk savunma sanayiinin uluslararası başarılarına dikkat çekerek, LIMA-25 Fuarı'nda 16 firma ve TCG Büyükada korveti ile yer aldıklarını açıkladı. Görgün, Malezya ile savunma alanında yeni iş birliklerinin de gündeme geldiğini belirtti.

AA20 Mayıs 2025 Salı 14:41 - Güncelleme:
LIMA-25'te Türk imzası: Savunma sanayiinde yeni işbirlikleri masada
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Türk savunma sanayisinin geliştirdiği yüksek teknoloji ürünlerin sadece Türkiye için değil, dost ve müttefik ülkelerin de güvenliğine katkı sunmaya devam ettiğini belirtti.

Görgün, Malezya'da düzenlenen LIMA-25 Uluslararası Savunma Fuarı kapsamında değerlendirmelerde bulundu.

HEM KARA HEM DENİZ HEM HAVA ALANINDA YENİ İŞBİRLİKLERİ MASADA

Fuara her organize edildiğinde yüksek katılım oranıyla katılmaya gayret gösterdiklerini ifade eden Görgün, şunları kaydetti:

"Türk savunma sanayiimiz, geliştirdiği yüksek teknoloji ürünleriyle sadece ülkemizin değil, dost ve müttefik ülkelerin de güvenliğine katkı sunmaya devam ediyor. LIMA-25 Fuarı, bu vizyonumuzu uluslararası platformda bir kez daha ortaya koydu. Fuara 16 firmamız ve buradaki denizcilik gösterilerine katkı sağlamak üzere de ada sınıfı korvetlerimizden olan TCG Büyükada'yla birlikte katılıyoruz. İki ülke arasındaki dostluk, kardeşlik ve ticari ilişkilerin daha da ileri seviyeye taşınması için Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz aylarda Malezya'ya bir ziyarette bulunmuştu. O ziyaret sonrasında iki devlet başkanının ortaya koyduğu hedefleri yerine getirmek adına bizler de bu fuarları vesile ediniyoruz. Geçmişte kara, deniz, hava alanlarında farklı platformlar için işbirlikleri mevcuttu. Şimdi bu fuar vesilesiyle hem kara hem deniz hem hava alanında yeni fırsatları ve yeni işbirliklerini görüştük."

Fuarda Türk firmalarının Malezya'daki muhataplarıyla iki ülkenin karşılıklı menfaatine olabilecek anlaşmalar yapmak için gayret gösterdiğinin altını çizen Görgün, "ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN ve bu firmalarımıza destek olan KOBİ'lerimizden oluşan bir ekip burada. TUSAŞ da burada. Daha evvel imzaladığı sözleşmeler de mevcut idi." bilgilerini verdi.

Görgün, fuara gerek çevre ülkelerden gerekse de farklı coğrafyalardan katılan savunma bakanları ve tedarik makamları olduğuna değinerek, "Onlarla da görüşme fırsatları yakaladık. Bu anlamda da iyi oldu." değerlendirmesinde bulundu.

  • LIMA-25 Fuarı
  • TCG Büyükada korveti
  • Malezya iş birlikleri
  • uluslararası başarılar

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