LineShine adlı süper bilgisayar işlem hızında dünyada birinci sıraya yükseldi

Almanya'nın Hamburg şehrinde düzenlenen Uluslararası Süper Bilgisayar Konferansı'nda süper bilgisayarların işlem hızına göre sıralandığı TOP500 listesi açıklandı.

"LineShine", saniyede 2,2 kentilyon hesaplamaya karşılık gelen 2 bin 198 eksaflop hız performansıyla tüm rakiplerini geride bırakarak dünyanın en hızlı süper bilgisayarları arasında ilk sırada yer aldı.

Devre mimarisinde grafik işlemci üniteleri (GPU) yerine yalnızca merkezi işlemci ünitelerinin (CPU) kullanıldığı süper bilgisayar, bu mimariyle eksa ölçekte performansa ulaşan ilk örnek oldu.

"LineShine"ın Baştasarımcısı Lu Yutong, konferansta yaptığı konuşmada, yapay zekayla hızlandırılmış yüksek hızlı hafızaya sahip işlemci devrelerinin özel bir teknolojiyle birbirine bağlandığı ağ üzerinde çalışan süper bilgisayarın yapımında tamamıyla yerli üretim işlemcilerin kullanıldığını belirtti.

Süper bilgisayarın konvansiyonel bilimsel simülasyonların yanı sıra yapay zeka işlemlerini çözümlemek üzere tasarlandığını ifade eden Lu, iklim modellemelerinden mühendislik simülasyonlarına ilaç keşiflerinden nörobilime ve yapay zekaya dek farklı uygulamalarda bu bilgisayarın kullanıldığını kaydetti.

- ABD'Lİ RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKTI

Listede ABD'nin California eyaletindeki Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı tarafından geliştirilen "El Capitan" ikinci, Teneese ve Illinois eyaletlerindeki ulusal laboratuvarlarda geliştirilen "Frontier" ve "Aurora" süper bilgisayarları üçüncü ve dördüncü oldu.

Almanya tarafından geliştirilen "Jupiter" adlı süper bilgisayar ise beşinci sırada yer aldı.