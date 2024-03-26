Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması Başvuruları Devam Ediyor

Lise öğrenimine devam eden öğrencileri kutup bilimleri konusunda çalışmalar yapmaya teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışma gençlerin yeni dünyalar keşfetmesini sağlıyor. Bu alanda yapacakları nitelikli çalışmalarla hem toplumumuzda farkındalık oluşturmak hem de ülkemizin bu alanda rekabet etme ve bilimsel gücünü artırarak uluslararası bilimsel çevrelerde söz sahibi ülkelerden biri haline gelmesine katkı sağlayacak olan yarışmada gençlere en büyük destek yürütücü kurum olan TÜBİTAK tarafından veriliyor.



Lise öğrencileri kutup araştırma projeleri yarışması dört alandan oluşuyor. Öğrenciler beşeri bilimler, canlı bilimleri, fiziki bilimler ve yer bilimleri alanlarında hazırlayacakları projeleri ile katılıyorlar. Yarışmanın tüm kategorilerinde birincilik ödülü 50 bin TL, ikincilik ödülü 30 bin TL ve üçüncülük ödülü ise 20 bin TL. Son başvuru tarihi 29 Mart 2024 olan yarışma için sen de www.teknofest.org adresine gir ve hemen katıl.