Liseli gençler sosyal medya dünyasına el attı: Verilerimiz Türkiye'de kalsın istiyoruz

AA 09 Temmuz 2020 Perşembe 12:15 - Güncelleme: 09 Temmuz 2020 Perşembe 18:23

Yabancı ülkelerin sosyal medya platformlarının yoğun olarak kullanılmasından memnun olmayan liselilerin girişimi olan yerli uygulama ile 14-18 yaş grupları hedef alınıyor. Şimdiye kadar 3 bin 750 lise öğrencisinin katkıda bulunduğu "Sosyal Liseli" uygulaması kapsamında okulların çevresindeki esnafla ve kurumlarla iş birliğine gidilerek, öğrencilere gelir sağlanıyor.

Ekipte yer alan Düzce Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Kız Lisesi öğrencisi Sinem Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kız öğrencilerden oluşan ekibin 2015'te bu uygulama üzerinde çalışmaya başladığını söyledi. Ekibin sürekli yenilendiğini, her gelen öğrencinin uygulamaya bir şeyler kattığını dile getiren Aydın, "Burada biz iş hayatındaki gibi sıkı çalışıyoruz. Uygulamada çalışmak benim hayatımı çok olumlu etkiledi." dedi.

Aydın, uygulama kapsamında ortaokul ve lise öğrencilerini hedef kitle olarak belirlediklerini, ilk aşamada internet sitesi olarak projeyi başlattıklarını anlattı.

Geçen yıl mobil uygulamayı öğrencilerle buluşturduklarını kaydeden Aydın, "IOS" versiyonunun da yapım aşamasında olduğunu belirtti.

Aydın, yeni nesillerin daha iyi konuma gelmesi için projeyi sürdürdüklerini dile getirerek, "Sosyal medya ile ilgili kamuoyunda konuşulan gibi bir kısıtlama olursa bizim için çok büyük bir avantaj olur. Çünkü bütün öğrenciler yeni uygulama arayışına girecekler. Onlar, canlarının sıkıldığı anlarda bir yerlere girmek isteyeceklerdir. Öğrenciler artık hiçbir yere bağlanmadan uygulama üzerinden sanal alemde olacaklar. Hem eğlenecekler hem de öğrenecekler. Çünkü öğrenciler çok sıkıcı bir hayatı istemiyor. Eğlenmeden hiçbir şey yapmıyor." dedi.

- "VERİLERİMİZ ARTIK DIŞARI ÇIKMASIN, TÜRKİYE'DE KALSIN İSTİYORUZ"



Türkiye'de yabancı sosyal medya şirketlerinin hakim olmasının zararlı sonuçlar doğurduğunu ifade eden Aydın, "Yıllarca özel verilerimizi dış ülkelere verdiğimiz için artık Türkiye'deki yazılımcıların uygulama geliştirmelerini istiyoruz. Örneğin, bunun için Whatsapp'ın bir değişik halini yapıyoruz. Verilerimiz artık dışarı çıkmasın, Türkiye'de kalsın istiyoruz." diye konuştu.

Aydın, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, Mobilefest'i ziyaretinde stantlarına geldiğini, bu projeyi çok beğendiğini ve desteklenmesi için İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) yönlendirdiğini belirtti. Projenin amacına ulaşması için yönlendirmeye çok ihtiyaç duyduklarını dile getiren Aydın, bu konuda destek beklediklerini sözlerine ekledi.

Denizli Albayrak Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. Sınıf öğrencisi Mediyne Ceylin Gözüm ise projeyle sosyal medya sayesinde tanıştığını ve uygulamayı hemen indirdiğini söyledi.

Teknoloji ile ilgili olduğu için liseli öğrencilerin sosyal medya uygulamasını yapmasının çok hoşuna gittiğini ifade eden Gözüm, "Uygulamayı indirerek, kayıt oldum. Ardından bana iş teklifi geldi. Bunu kabul ederek, Coop Cool'un ekip üyesi oldum. Burada yazılım departmanında çalışarak, mobil uygulamasını geliştiriyorum." dedi.

Gözüm, koronavirüs sürecinde dünyanın çevrim içi eğitime geçmek zorunda kaldığını, uygulamalarında uzaktan eğitimi kolaylaştıran özelliklerin de var olduğunu belirtti.

- "TÜRKİYE'NİN 81 İLİNDE ÜYELERİMİZ MEVCUT."



Uygulamada derslere takviye açısından faydalı içeriklerin yer aldığını dile getiren Gözüm, uygulamanın EBA TV ile özel okulların online eğitim süreçlerine katkı sağladığını, toplam 50 kişilik ekiple uygulamayı geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.

Öğrencilerin dışında öğretmenlerinin de kendilerine çok destek olduğunu dikkati çeken Gözüm, şöyle devam etti:

"Daha çok kız öğrencilerimiz ekipte. Türkiye'nin 81 ilinde üyelerimiz mevcut. Yaklaşık 3 bin 750 kullanıcımız var. Farklı liselerden öğrenciler ekipte yer alıyor. Biz uygulama üzerinden liselilere para kazandırmayı hedefliyoruz. Bunun için farklı bir modeli ortaya koyduk. Okul çevrelerindeki esnafla ve kurumlarla iş birliğine gidiyoruz. Örneğin okuduğu okulun çevresindeki kırtasiye ile anlaşan bir öğrenci uygulamaya reklam aldığında gelirin yüzde 60'ını alıyor. Yüzde 40'ı da uygulamanın geliştirilmesi için harcıyoruz. Maddi durumu olmayan lise öğrencilerine uygulama üzerinden burs imkanı da sağlıyoruz. Uygulamadaki oyunlaştırma sistemine ne kadar puan elde ettiyse ona göre burs imkanı veriyoruz. Geçen ay kazandığımız parayı ekipteki arkadaşlarımızla eşit şekilde paylaştık. Ayrıca uygulamamızda bütün veriler Türkiye'de kaldığı için yurt dışına verilerin çıkması tehlikesi yok. Üyelerimizin özel bilgilerinin yer aldığı verilerin Türkiye'de depolanmasına yönelik bir altyapı ile çalışıyoruz. Böylece kişisel bilgilerin yurt dışındaki üçüncü kişilere verilmesini önlemeyi amaçlıyoruz."

Gözüm, projeyi kendi yazılımlarıyla oluşturduklarını, ortaokul son sınıf ve lise öğrencilerinin üye olmak için uygulamaya girdiğinde karşılarına bilgilendirme videosunun çıktığını söyledi.

Videonun ardından sadece belirlenen yaş grubundan kişilerin sisteme üye olmasını sağlayacak aşamaların geldiğini ifade eden Gözüm, "Kişin adını, uygulama içinde kullanacak ismini, hangi ilde yaşadığı ve okuduğu okulun bilgilerini yazarak, kullanıcısı sözleşmesini onaylıyor. Kayıt butonuna bastığında elektronik posta adreslerine aktivasyon kodunu yolluyoruz. Böylece uygulamayı rahat bir şekilde kullanabiliyor." değerlendirmesini yaptı.

Gözüm, okul döneminde liselilerin uygulamada çok vakit harcamalarını ve uykusuz kalmalarını önlemek için özel bir yazılım hazırladıklarını, saat 00.30'dan sonra uygulamaya giriş yapılamadığını, üyelerin de uygulama içinde en fazla iki saat vakit geçirebildiklerini sözlerine ekledi.