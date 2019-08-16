F-35 savaş uçaklarının da üreticisi olan ABD merkezli savunma, teknoloji ve havacılık şirketi Lockheed Martin; ABD, Japonya ve Avustralya’nın AEGIS balistik füze savunma sistemlerinin üretim gereksinimleri için 80 milyon dolarlık değişiklik sözleşmesini kazandığını duyurdu.

Lockheed Martin, 1995 yılında Lockheed Corporation ve Martin Marietta iştiraki olarak kurulmuş ileri teknoloji ve havacılık şirketidir. Merkezi Maryland eyaletinin Bethesda şehrinde olmak üzere, dünya çapında 56 ülkede faaliyet göstermekte ve 140,000 çalışanı bulunmaktadır.

ABD Savunma Bakanlığınca perşembe günü konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Lockheed Martin, 2019 mali yılı AEGIS Modernizasyon (AMOD) üretim gereksinimleri için 80 milyon dolarlık değişiklik sözleşmesi aldı. Bu tedarik, çok görevli sinyal işlemcisi ekipman setlerinin üretimi, testleri ve teslimatını kapsar. Anlaşma ayrıca Avustralya Savaş Sistemleri Mühendisliği Geliştirme Bölgesini ve AEGIS Ashore Japan Sitesi ekipmanlarını da kapsar.” ifadelerine yer verildi.

Modernizasyon çalışmasının Kasım 2023’te tamamlanması bekleniyor.

AEGIS FÜZE SAVUNMA SİSTEMİ

AEGIS balistik füze savunma sistemi, savaş gemileri ve üzerlerinde taşıdıkları SPY-1 radarları ile SM-3 füzelerinden müteşekkil deniz tabanlı orta yol balistik füze savunma sistemidir. Düşman hedeflerini yok etmek için güçlü bilgisayar ve radar teknolojisi kullanmaktadır. Başlangıçta Amerika Birleşik Devletleri Donanması tarafından kullanılan Aegis, artık Avustralya, Japonya, İspanya, Norveç ve Güney Kore deniz kuvvetleri tarafından da kullanılmaktadır. Ayrıca NATO'nun Avrupa'daki füze savunma sisteminin bir parçasını oluşturmaktadır.