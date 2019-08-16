28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5532
  • 6,1581
  • 268.702
  • 96510.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Lockheed Martin; ABD, Japonya ve Avustralya'nın AEGIS füze savunma sistemlerini modernize edecek

ABD merkezli savunma ve havacılık şirketi Lockheed Martin; ABD, Japonya ve Avustralya’nın AEGIS balistik füze savunma sistemlerini modernize etmek için 80 milyon dolarlık değişiklik sözleşmesini kazandı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

F-35 savaş uçaklarının da üreticisi olan ABD merkezli savunma, teknoloji ve havacılık şirketi Lockheed Martin; ABD, Japonya ve Avustralya’nın AEGIS balistik füze savunma sistemlerinin üretim gereksinimleri için 80 milyon dolarlık değişiklik sözleşmesini kazandığını duyurdu.
 
Lockheed Martin, 1995 yılında Lockheed Corporation ve Martin Marietta iştiraki olarak kurulmuş ileri teknoloji ve havacılık şirketidir. Merkezi Maryland eyaletinin Bethesda şehrinde olmak üzere, dünya çapında 56 ülkede faaliyet göstermekte ve 140,000 çalışanı bulunmaktadır.
 
ABD Savunma Bakanlığınca perşembe günü konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Lockheed Martin, 2019 mali yılı AEGIS Modernizasyon (AMOD) üretim gereksinimleri için 80 milyon dolarlık değişiklik sözleşmesi aldı. Bu tedarik, çok görevli sinyal işlemcisi ekipman setlerinin üretimi, testleri ve teslimatını kapsar. Anlaşma ayrıca Avustralya Savaş Sistemleri Mühendisliği Geliştirme Bölgesini ve AEGIS Ashore Japan Sitesi ekipmanlarını da kapsar.” ifadelerine yer verildi.
 
Modernizasyon çalışmasının Kasım 2023’te tamamlanması bekleniyor.
 
AEGIS FÜZE SAVUNMA SİSTEMİ
 
AEGIS balistik füze savunma sistemi, savaş gemileri ve üzerlerinde taşıdıkları SPY-1 radarları ile SM-3 füzelerinden müteşekkil deniz tabanlı orta yol balistik füze savunma sistemidir. Düşman hedeflerini yok etmek için güçlü bilgisayar ve radar teknolojisi kullanmaktadır. Başlangıçta Amerika Birleşik Devletleri Donanması tarafından kullanılan Aegis, artık Avustralya, Japonya, İspanya, Norveç ve Güney Kore deniz kuvvetleri tarafından da kullanılmaktadır. Ayrıca NATO'nun Avrupa'daki füze savunma sisteminin bir parçasını oluşturmaktadır.

Kız Kulesi´ne karşı tekmeli sopalı kavga!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Etkisiz hale getirilen terörist bakın kim çıktı?

Etkisiz hale getirilen terörist bakın kim çıktı?

ABD'li Korgeneral'den Karargah'a 'güvenli bölge' ziyareti

ABD'li Korgeneral'den Karargah'a 'güvenli bölge' ziyareti

Dikkat! 65 sözleşmeli personel alınacak

Dikkat! 65 sözleşmeli personel alınacak

Trump talimatı verdi! Dünyanın en büyük adasını istiyor

Trump talimatı verdi! Dünyanın en büyük adasını istiyor

Korkutan sözler: Büyüklüğü 7'nin üstünde bir veya birkaç deprem yaşayabiliriz ama...

Korkutan sözler: Büyüklüğü 7'nin üstünde bir veya birkaç deprem yaşayabiliriz ama...

Aylan Bebek filminde 'Bakan Soylu' detayı: Dünya bizi yalnız bıraksa da...

Aylan Bebek filminde 'Bakan Soylu' detayı: Dünya bizi yalnız bıraksa da...

Yapımı 2 gün sürüyor, talep patladı

Yapımı 2 gün sürüyor, talep patladı

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliğinden Kosovalı büyükelçiye kınama

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliğinden Kosovalı büyükelçiye kınama
 

POPÜLER HABERLER

Aylan Bebek filminde dikkat çeken Bakan Soylu detayı: Bir ilk gerçekleşti

Aylan Bebek filminde dikkat çeken Bakan Soylu detayı: Bir ilk gerçekleşti

Diş taşlarından 2 bin 750 yıl önceki ölümlerin nedeni belirlenecek

Diş taşlarından 2 bin 750 yıl önceki ölümlerin nedeni belirlenecek

80'lerden günümüze NBA'nin en iyileri

80'lerden günümüze NBA'nin en iyileri

16 yaşındaki aktivistin yolculuğu başladı

16 yaşındaki aktivistin yolculuğu başladı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019