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Lockheed Martin hipersonik çalışıyor

ABD, Lockheed Martin ile yeni bir geliştirme anlaşması imzaladı. Toplam maliyeti 28,5 milyon Amerikan Doları olan anlaşma kapsamında firma, hipersonik booster teknolojisi üzerinde geliştirme ve teknoloji gösterim çalışması yürütecek.

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Geliştirme çalışması yürütülecek olan hipersonik booster teknolojisinin orta menzilli sistemler için değerlendirilmesi planlanıyor. Tasarımın başarılı bulunması halinde firma fabrikasyon ve doğrulama testleri de gerçekleştirecek
 
(C4Defence)

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