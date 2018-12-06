Lockheed Martin hipersonik çalışıyor ABD, Lockheed Martin ile yeni bir geliştirme anlaşması imzaladı. Toplam maliyeti 28,5 milyon Amerikan Doları olan anlaşma kapsamında firma, hipersonik booster teknolojisi üzerinde geliştirme ve teknoloji gösterim çalışması yürütecek.