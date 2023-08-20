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Bilim-Teknoloji

''Luna-25'' Ay'ın yüzeyine çarparak parçalandı

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), Rus uzay aracı Luna-25'in Ay'ın yüzeyine çarptığını ve parçalandığını bildirdi.

AA20 Ağustos 2023 Pazar 12:39 - Güncelleme:
''Luna-25'' Ay'ın yüzeyine çarparak parçalandı
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Roscosmos'tan yapılan yazılı açıklamada, dün Luna-25'le iletişimin kesildiği belirtildi.

Yapılan analizlerde, bazı parametrelerin hesaplanmasında sapmalar yaşandığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Bu nedenle uzay aracı hesaplanmamış bir yörüngeye geçerek Ay'ın yüzeyine çarptı ve parçalandı." denildi.

Açıklamada, kurulacak özel bir komisyonun kazanın nedenlerini araştıracağı bildirildi.

Luna-25, 11 Ağustos'ta Moskova'nın 5 bin 500 kilometre doğusundaki Vostoçniy Uzay Üssü'nden Soyuz 2.1b roketiyle fırlatılmıştı.

Rusya'nın 1976'dan bu yana Ay'a gönderdiği ilk uzay aracı Luna-25'in Ay'ın yüzeyine yumuşak iniş yaparak bilimsel araştırmalar yapması planlanıyordu.

  • Rusya-Federal-Uzay
  • Luna-25-çarpa

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