Mac'lerde güvenlik açığı

Zoom uygulamasında yer alan güvenlik açığı, özellikle de güvenilir olmayan ve kötü amaçlı hazırlanan web sayfalarının kullanıcılarının bilgisi dışında kameralarına erişmesini sağlıyor. Dünya genelinde 750 binden fazla kullanıcısı bulunan Zoom, bu nedenle pek çok şirket için büyük bir tehdit halini almış durumda.

Zoom'un ana makinenin arka plan işlemi olarak yerel bir web sunucusu oluşturması ve çalıştırması nedeniyle ortaya çıkan güvenlik açığının 4.4.4 Mac uygulama sürümünde de bulunduğu belirtildi.