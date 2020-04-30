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Bilim-Teknoloji

Madagaskar'da 66 milyon yıl öncesine ait fosil keşfedildi

Doğu Afrika'daki ada ülkesi Madagaskar'da, 66 milyon yıl öncesine ait bir memeli canlıya ait fosil keşfedildi.

AA30 Nisan 2020 Perşembe 14:25 - Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 14:25
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Dünyanın farklı bölgelerinden bilim adamlarının Nature dergisinde kaleme aldığı araştırmada, Madagaskar’ın kuzeyinde bulunan ve dinozorlarla aynı dönemde yaşamış bir memelinin iskeleti incelendi.

Güney yarımkürede, antik Gondvana kıtasında yaşayanlar içinde şimdiye kadar ilk bütün halde keşfedilmiş fosili bulunan canlının boyunun bir sıçan kadar olduğu aktarıldı.

Bilim adamları, “Adalatherium hui” (çılgın yaratık) adını verdikleri yeni türün özelliklerini, yaşadığı dönem için “tuhaf" ve "benzersiz” olarak nitelendirdi.

Bulgulara göre, daha önce hiçbir memelide rastlanmayan dişlere sahip olan canlı, 66 milyon yıl önce Kretase Dönemi sonlarında yaşadı.

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