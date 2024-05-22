Malezya'dan Türk devine davet!

Törende, Malezya Teknoloji Üniversitesine (Universiti Teknologi Malaysia) bağlı olarak kurulan Yapay Zeka Fakültesi de yine Başbakan İbrahim tarafından açıldı.

HAVELSAN adına Malezya Ülke Müdürü Orhan Argun'un katıldığı törende, HAVELSAN dışında Malezya'da yerleşik uluslararası teknoloji şirketlerinin yetkilileri de yer aldı.

HAVELSAN tarafından Malezya Yapay Zeka Konsorsiyumuna gönderilen yetkinlik mektubunda ise şirketin güncel yapay zeka çalışmaları anlatıldı.

Mektupta; HAVELSAN'ın şubat ayında tanıtımını yaptığı Türkçe tabanlı üretken yapay zeka modeli MAIN'in yanı sıra plaka ve araç tanıma, park ihlali tespiti, kimlik tespiti gibi teknolojilerde kullandığı bilgisayarlı görü modelleri ile yüz tanıma ve parmak izi tanıma gibi teknolojilerde yararlandığı biyometrik bilgisayarlı görü uygulamaları, insansız sistemler, robotik sistemler, doğal dil işleme, açık kaynak istihbaratı ve nesnelerin interneti gibi alanlardaki tüm yapay zeka teknolojileri hakkında bilgiler paylaşıldı.

Argun, iki dost ülke arasındaki işbirliği alanlarına yapay zekayı da dahil etmenin memnuniyetini yaşadıklarını belirterek, "Malezya'daki köklü ve sağlam ilişkilerimizin bir meyvesi olarak Malezya Yapay Zeka Konsorsiyumuna hali hazırda devam eden çalışmalarımızla önemli katkılar sağlayacağımıza inanıyoruz." dedi.

Malezya Yapay Zeka Konsorsiyumu, yapay zeka geliştirme ve uygulamasını destekleyen bilim, teknoloji ve inovasyon alanındaki stratejik işbirliklerini güçlendirmeyi, politika ve düzenlemelere yön vermeyi amaçlıyor.