İSTANBUL 12°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Nisan 2023 Cuma / 8 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4509
  • EURO
    21,4158
  • ALTIN
    1240.92
  • BIST100
    4720.2
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Bilim-Teknoloji

Maltalı üst düzey yetkiliden TEKNOFEST'e büyük övgü

Malta Gençlik, Araştırma ve İnovasyondan Sorumlu Parlamento Sekreteri Keith Azzopardi Tanti, TEKNOFEST'in mükemmel bir organizasyon olduğunu belirterek, Malta ve Türkiye'nin havacılıktan uzaya birçok alanda ilişkilerini geliştirebileceğini söyledi.

AA28 Nisan 2023 Cuma 15:35 - Güncelleme:
Maltalı üst düzey yetkiliden TEKNOFEST'e büyük övgü
ABONE OL

Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, ikinci gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.

Malta Gençlik, Araştırma ve İnovasyondan Sorumlu Parlamento Sekreteri Keith Azzopardi Tanti, TEKNOFEST İstanbul'u ziyaret etti.

Tanti, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ziyareti kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile görüşme fırsatı bulduğunu dile getirdi.

Malta ve Türkiye'nin güçlü bir ilişkiye sahip olduğunu ve ziyaretinin kapsamının bu ilişkiyi ele almak olduğunu aktaran Tanti, şunları kaydetti:

"TEKNOFEST mükemmel bir organizasyon. Havacılıktan uzaya birçok alanda iki ülke ilişkilerini geliştirebilir. Malta bir inovasyon ekosistemine sahip. Türk hükümetiyle iş birliği yapabileceğimiz olası yollar hakkında görüşmeler yaptım."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.