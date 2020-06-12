İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8304
  • EURO
    7,7361
  • ALTIN
    381.042
  • BIST100
    109248
Bilim-Teknoloji

''Mars'' HAVELSAN'a ödül getirdi

HAVELSAN'ın Türkiye'nin kritik jeopolitik konumuna uygun olarak deniz gözetleme işlevini sağlamak üzere geliştirdiği Mars (Maritime Surveillance) ürünü, Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD) tarafından Ürün Geliştirme Süreci Ödülü'ne layık görüldü.

AA12 Haziran 2020 Cuma 11:14 - Güncelleme: 12 Haziran 2020 Cuma 11:15
ABONE OL
Mars sayesinde hedef tespit ve takip yeteneği olmayan farklı tipte radarlara bu yetenek kazandırılarak, durumsal farkındalık açısından öneme sahip kritik hedeflerin hareket bilgileri, entegre olunan merkezi sisteme raporlanıyor ve taktik resimde yer alması sağlanıyor.

Bu ağacın gövdesinde 18 ağaç yetişti! Ziyarete açılacak

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.