''Mars'' HAVELSAN'a ödül getirdi

AA 12 Haziran 2020 Cuma 11:14 - Güncelleme: 12 Haziran 2020 Cuma 11:15

Mars sayesinde hedef tespit ve takip yeteneği olmayan farklı tipte radarlara bu yetenek kazandırılarak, durumsal farkındalık açısından öneme sahip kritik hedeflerin hareket bilgileri, entegre olunan merkezi sisteme raporlanıyor ve taktik resimde yer alması sağlanıyor.