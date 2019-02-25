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NASA'nın Mars'a gönderdiği keşif aracının 'Güvenli Mod'a girdiği bildirildi

NASA'nın Mars'a gönderdiği ve Ağustos 2012'den bu yana veri toplayan keşif aracı Curiosity'nin geçtiğimiz hafta 'Güvenli Mod'a girdiği açıklandı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Mars Bilim Laboratuvarı’nda Mars'ın iklim ve yüzeyi ile ilgili bizlere sürekli bilgi yollama amacıyla geliştirilen, 26 Kasım 2012'de fırlatılıp 6 Ağustos 2012'de Mars yüzeyine inen uzay aracının 'Güvenli Mod'a girdiğini ancak buna neyin sebep olduğunun tam olarak bilinmediği analiz için veriler toplandığı bildirildi.
 
NASA'nın Jet Propulsion Laboratory'deki (JPL) proje müdür yardımcısı Steven Lee, "Hala kesin sebebinden emin değiliz ve analiz için ilgili verileri topluyoruz." dedi.
 
Lee, "Keşif aracı Curiosity bir defalık bilgisayar sıfırlaması yaşadı, o zamandan beri normal şekilde çalışıyor." açıklamasında bulundu. Ancak bilim insanları sıfırlamanın iyi bir şey olmadığını, yapılan bilimsel çalışmaların veya herhangi bir bilimsel kanıtı imha etmeye neden olabileceğini söylüyor.
 
Lee " Tüm bu gelişmelerin ardından sonuç olarak, bilim işlemlerinin kısa bir süre için askıya alınmasını bekliyoruz.” dedi.
 
MARS'TAKİ UZAY ARACI OPPORTUNITY 14 YILIN ARDINDAN GEÇTİĞİMİZ HAFTA "ÖLDÜ"
 
Geçtiğimiz haftalarda NASA, yaklaşık 7 buçuk ay önce toz fırtınasına yakalanan Mars'taki uzay aracı Opportunity ile 13 Şubat'ta yeniden temas kurma çabalarını sona erdirdiğini açıklamıştı.
 
7 Temmuz 2003 yılında fırlatılan Opportunity, 24 Mart 2004'te Kızıl Gezegen'e iniş yapmıştı. Uzay aracı 90 günlük bir görev için fırlatılmış olsa da üzerinden 14 yıl geçmiş olmasına rağmen hala araştırmalarına devam ediyor. Opportunity dünya dışı bir yüzeyde en fazla seyahat etme rekorunu da elinde bulunduruyor. Spirit ise, ikizi Opportunity’den üç hafta önce Mars’a inmiş 2009’a kadar çalışmayı başarmıştı.

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