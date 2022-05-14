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Bilim-Teknoloji

Mars'ta gizemli kapı

NASA'nın yayımladığı Mars'ta çekilmiş fotoğrafların arasında mağara kapısını andıran fotoğraf merak uyandırdı.

NTV14 Mayıs 2022 Cumartesi 09:17 - Güncelleme:
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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Curiosity uzay aracındaki Mast Camera tarafından 7 Mayıs'ta çekilen görüntü, kayanın içine doğru kazılmış bir kapıya benzeyen yapı gösterdi.

NTV'de yer alan habere göre, Komplo teorisyenleri bu görüntüyü Kızıl Gezegen'deki yaşamın kanıtı olarak ele aldılar fakat bilim insanları görüntünün şaşırtıcı olmadığını Mars'taki depremler sonucu oluştuğunu ve görüntülerde görüldüğü gibi büyük olmadığını belirttiler.

Bilim insanları kapı aralığının solundaki büyük yarığın bölgede sıklıkla meydana gelen kaya çatlama olayını gösterdiğini söylerken ön taraftaki kayanın da açıklıktan düştüğü belirtti.

Reddit'te bazı kullanıcıların iddialarına göre, kayadaki kapı şeklindeki yarık, baskı nedeniyle kesik şeklinde meydana gelen bir kırık olabilir. Bu kırığa neden olabilecek basıncaysa Mars'taki depremlerden biri yol açmış olabilir.

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