'Mars'ta kemik' paylaşımı ortalığı karıştırdı

star.com.tr 16 Haziran 2020 Salı 11:45 - Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 11:45

Mars yüzeyinde, bir femur (uyluk) kemiğine benzeyen tuhaf görünümlü bir nesnenin yer aldığı fotoğraf, NASA tarafından yıllar önce 'kemik iddiası' çürütülmesine rağmen yeniden gündeme geldi.

Görüntüler, sosyal medyada bir astrofizikçi olan Antonio Paris tarafından paylaşdıktan sonra, hızla 'Mars'ta kemik' iddiasıyla yayıldı. Daha sonra bunun bir şaka olduğunu belirten uzman, bazı insanların sabah erken saatlerde alkol almaması gerektiğini söyledi.

Orijinal fotoğraf Merak Rover's MastCam tarafından 2014 yılında çekilmişti. NASA konuyu netliğe kavuşturmadan, bazı komplo teorisyenleri, 'Bir zamanlar Mars'ta yaşam vardı.' iddiasını hızla yaydı.

NASA iddiaya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi

"Mars gezgini MastCam'ı kullanarak merakla görülen bu Mars kayası, uyluk kemiği gibi görünebilir. Misyon bilim ekibi üyeleri, şeklinin büyük olasılıkla rüzgar veya su erozyonuyla şekillendiğini düşünüyor. Mars'ın atmosferinde hiçbir zaman yeterli oksijen bulunmadı. Bu da organizmalarının varlığı konusunu mikroplardan daha karmaşık hale getirdiği için, gezegenin yüzeyinde "büyük fosillerin" varlığı pek olası görülmüyor.'

Söz konusu fotoğraf yakın zamanda astrofizikçi Antonio Paris tarafından Twitter'dan paylaşıldı. Paris'in, 'Mars'ta kemikler mi?' notuyla paylaştığı fotoğraf, kısa sürede hızla yayılarak, komplo teorilerine neden oldu.

Paris, saatler sonra tweet'inin ciddi olmadığını belirterek, insanlara "sabahın erken saatlerinde viski içmeyi bırakmalarını" tavsiye etti.

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