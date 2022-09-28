Masal değil gerçek! İnanılmaz keşif: 50 kelimelik dilleri var

Bilim insanları, tartışma yaratacak yeni bir araştırmaya imza attı. Royal Society Open Science dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, bilim insanları mantarların doğanın en beklenmedik gevezelikleri olduğunu ortaya çıkardı. West of England Üniversitesi'nde Konvansiyonel Olmayan Bilgi İşlem Laboratuvarı'ndan Profesör Andrew Adamatzky ile birlikte, Enoki mantarı, Splitgill mantarı, hayalet mantar ve Cordyceps sinensis mantarına odaklanıldı. Mantarların sinir uçları da analiz edildi.



50 KELİMELİK BİR İLETİŞİM DİLİ

Adamatzky, incelediği mantar türleri arasında bir çeşit elektriksel aktivite olduğunu keşfetti. Mantarların şapka kısımlarından gelen seslerin yaklaşık 50 kelimelik bir iletişim dili olduğunu keşfetti.

5.97 HARFLİK KELİMELERDEN OLUŞUYOR

Adamatzky "Mantar elektriksel aktivitesinin, mantar kolonileri arasında iletilen bilgilerle oluştuğunu düşündük" dedi. Aynı zamanda ekip, mantarın kendi çeşitli bölümleriyle iletişim kurmak için de bu dili kullandığını iddia etti. Yani araştırmaya göre, mantarlar sadece kendi arasında değil; aynı zamanda kendi kendilerine de konuşuyorlar.

Profesör Adamatzky, her 'kelime'nin ortalama uzunluğunun 5.97 harf olduğunu söyledi.

Star Gazetesi