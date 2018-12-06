Massachusetts Teknoloji Enstitüsü dünyadaki adres sistemini değiştirecek
MIT (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) şimdi yapay zeka yardımıyla, dünyanın uydu fotoğraflarından yola çıkarak dünya üzerindeki her bölgeyi adresleyecek bir sistem geliştirmeye çalışıyor.
Şehir veya köylerin dışında yaşayan çoğu insan için belirli bir adres sahibi olmak çok zor bir konu. Hatta bu sorunu yenmek isteyen kimi kurumsal şirketler, fabrikalarının veya şirket merkezlerinin adresini belirtmek için “otoyolun 38. kilometresi” gibi ifadeler kullanmak zorunda kalıyorlar ancak bu adresleme yöntemi çok sağlıklı bir sistem değil.
MIT’e göre, hala kullanılan coğrafi enlem ve boylam sistemi varlığına devam etse de insanların anlayabileceği ve kolaya çözümleyebileceği daha pratik bir sistemi hayata geçirebilirse, dünyada adres sıkıntısı yaşayan 4 milyar insanın sorunu da çözülmüş olacak.
(Tech Inside)
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