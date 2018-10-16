Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) 1 milyar dolarlık yapay zeka okulu kuruyor

Kolej için 1 milyar dolarlık bütçe ayıran MIT, yapay zekanın etik kullanımı konusunda gerekli standartları belirlemeyi hedeflediğini de açıkladı.

MIT’in oluşturacağı etik standartlarının, yapay zeka geliştirirken dünya çapında referans alınacak bir kaynak olarak kabul edilmesi bekleniyor.