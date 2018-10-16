Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) 1 milyar dolarlık yapay zeka okulu kuruyor
Dünyanın en önemli mühendislik okullarından kabul edilen Massachusetts Institute of Technology, özellikle yapay zekaya odaklanmış çalışmalar yapacak “Stephen A. Schwarzman College of Computing” kolejini kurduğunu duyurdu.
Kolej için 1 milyar dolarlık bütçe ayıran MIT, yapay zekanın etik kullanımı konusunda gerekli standartları belirlemeyi hedeflediğini de açıkladı.
MIT’in oluşturacağı etik standartlarının, yapay zeka geliştirirken dünya çapında referans alınacak bir kaynak olarak kabul edilmesi bekleniyor.
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