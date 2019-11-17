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BİLİM-TEKNOLOJİ

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Matematikte kim daha başarılı? Araştırmacılardan ön yargıları yıkan çalışma

Yıllardır dile getirilen kızların matematik konusunda erkeklerden daha kötü olduğu ön yargısı yapılan araştırma sayesinde bir kez daha yıkıldı. Araştırmacılar, 104 çocuğun beyin aktivitesini MR ile gözlemledi ve arada cinsiyete bağlı bir fark bulamadı.

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Yıllardır sıkça dile getirilen matematikte bir cinsiyetin daha üstün olduğu hikayesi, son yapılan testlerle yalan çıktı. Yeni bir çalışmaya göre, matematik anlama becerisi bir cinsiyetin üstün olduğu bir durum değil. Çalışma sayesinde kızların erkeklerden daha iyi hesap yapamayacağı önyargısının da yıkılması için bir zemin oluştu.
 
Odatv'de yer alan habere göre, Araştırmacılar, 3-10 yaş aralığındaki 55 kız ve 49 erkek olmak üzere 104 çocuğun beynini MR taramasıyla gözlemlediler. Çocukların yapmaları gereken tek şey basit matematik konuları hakkında oluşturulmuş videoları izlemekti. Gözlem sonucunda ise iki cinsiyetin beyin aktiviteleri arasında herhangi bir fark bulunmadı.
 
FARK GÖZLEMLENMEDİ
 
Bunun yanı sıra erkek ve kız çocukların kendilerine verilen matematik konusuna ne kadar ilgi gösterdikleri arasında da herhangi bir fark bulunmadı. Ayrıca beynin büyük yaştaki çocuklarda nasıl geliştiğine dair de bir fark gözlemlenmedi.
 
Webtekno’dan Ümit Kılınç'ın sciencealert.com’dan aktardığı habere göre, Carnegie Mellon Üniversitesi’nde nörolog olan Jessica Cantlon, bilimin halk inanışıyla örtüşmediğini söyledi ve ekledi:
 
"Çocuklarının beyinlerinin cinsiyetlerine bağlı olmaksızın benzer şekilde çalıştığını gözlemledik. Dolayısıyla umarım çocukların matematikte neler başarabileceklerine dair olan beklentiler ortadan kalkmaya başlar."
 
 
BİR KEZ DAHA KANITLANDI
 
Araştırmacılar bununla birlikte yaşları 3 ila 8 arasında değişen 97 çocuk üzerinde de matematik testi yaptı. Bu test sonucunda da cinsiyetler arasında bir fark olmadığı ortaya çıktı ve matematik yeteneğinin ve beyin gelişiminin cinsiyetle alakalı olmadığı bir kez daha kanıtlandı.
 
Bazı araştırmacılara göre halkta böyle bir görüşün yaygın olması ise erkekler üzerinde bulunan finansal baskıdan kaynaklanıyor. Bu araştırmacılara göre erkekler, daha fazla finansal ödül alabilecekleri kariyerleri seçmeye zorlanıyorlar.
 
Araştırmacıların bir sonraki hedefi, teste giren çocukları ilerleyen yıllarda yeniden teste almak. Bu sefer ise işin içinde basit matematikten ziyade ileri düzey matematik bulunacak.
 
Webtekno’dan Ümit Kılınç'ın sciencealert.com’dan aktardığı habere göre, Carnegie Mellon Üniversitesi’nde nörolog olan Jessica Cantlon, bilimin halk inanışıyla örtüşmediğini söyledi ve ekledi:
 
"Çocuklarının beyinlerinin cinsiyetlerine bağlı olmaksızın benzer şekilde çalıştığını gözlemledik. Dolayısıyla umarım çocukların matematikte neler başarabileceklerine dair olan beklentiler ortadan kalkmaya başlar."

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