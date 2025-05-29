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Bilim-Teknoloji

Maverick füzelerinden tam isabet... İlk kez aynı anda ateşlendi

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 181'inci Filo Komutanlığı, ilk kez eş zamanlı 2 adet “AGM 65 (Maverick) Füzesini Karapınar Atış Sahası'ndaki hedeflere ateşledi. Hedefler aynı anda ve tam isabetle vuruldu.

HABER MERKEZİ29 Mayıs 2025 Perşembe 14:24 - Güncelleme:
Maverick füzelerinden tam isabet... İlk kez aynı anda ateşlendi
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Milli Savunma Bakanlığı, 181'inci Filo Komutanlığı tarafından ilk kez eş zamanlı 2 adet "AGM 65 (Maverick) Füzesi"nin Karapınar Atış Sahası hedeflerine atıldığını ve hedeflerin aynı anda ve tam isabetli olarak vurulduğunu açıkladı.

Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığı bağlı 181'inci Filo Komutanlığımız tarafından ilk kez eş zamanlı 2 "AGM 65 (Maverick) Füzesi", Karapınar Atış Sahası hedeflerine atıldı. Hedefler aynı anda ve tam isabetli olarak vuruldu."

Paylaşımda, hedeflerin vurulma anına ilişkin görüntülere de yer verildi.

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