Milli Savunma Bakanlığı, 181'inci Filo Komutanlığı tarafından ilk kez eş zamanlı 2 adet "AGM 65 (Maverick) Füzesi"nin Karapınar Atış Sahası hedeflerine atıldığını ve hedeflerin aynı anda ve tam isabetli olarak vurulduğunu açıkladı.

Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığı bağlı 181'inci Filo Komutanlığımız tarafından ilk kez eş zamanlı 2 "AGM 65 (Maverick) Füzesi", Karapınar Atış Sahası hedeflerine atıldı. Hedefler aynı anda ve tam isabetli olarak vuruldu."

Paylaşımda, hedeflerin vurulma anına ilişkin görüntülere de yer verildi.