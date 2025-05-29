Milli Savunma Bakanlığı, 181'inci Filo Komutanlığı tarafından ilk kez eş zamanlı 2 adet "AGM 65 (Maverick) Füzesi"nin Karapınar Atış Sahası hedeflerine atıldığını ve hedeflerin aynı anda ve tam isabetli olarak vurulduğunu açıkladı.
Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Hava Kuvvetleri Komutanlığı bağlı 181'inci Filo Komutanlığımız tarafından ilk kez eş zamanlı 2 "AGM 65 (Maverick) Füzesi", Karapınar Atış Sahası hedeflerine atıldı. Hedefler aynı anda ve tam isabetli olarak vuruldu."
Paylaşımda, hedeflerin vurulma anına ilişkin görüntülere de yer verildi.
Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 181'inci Filo Komutanlığımız tarafından ilk kez eş zamanlı 2 adet "AGM 65 (Maverick) Füzesi" Karapınar Atış Sahası hedeflerine atıldı. Hedefler aynı anda ve tam isabetli olarak vuruldu.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/VED0Z1CBak— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 29, 2025