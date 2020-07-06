Mavi bebek oyunu nedir? Momo ve mavi balinadan sonra mavi bebek oyunu tehlike saçıyor

06 Temmuz 2020 Pazartesi 16:49 - Güncelleme: 06 Temmuz 2020 Pazartesi 16:49

Mavi bebek oyununda çeşitli talimatlarla çocuklara yaşlarının kaldıramayacağı düzeyde bir korku yaşatılıyor. Momo oyunundan sonra çocukları tehlikeye sokan ‘Mavi Bebek’ oyunu ile ilgili bilgiler veren Uluslararası Sosyal Medya Derneği Başkanı Engin Dinç, ailelere önemli uyarılarda bulundu. Peki Mavi bebek oyunu nedir?

MAVİ BEBEK OYUNU NEDİR?

Mavi bebek oyunu bir efsaneden türetilmiş sanal bir oyundur. Fiziksel tepkiye bağlı olan bu oyun, banyoda oynanan bir oyundur. Banyoda ışıkjları kapatarak oynanan bu oyunda efsaneye göre, elinizde telefonu salladıktan sonra kolunuzda bir ağırlık hissetmeye başlıyorsunuz. Yine bir efsaneye göre bebeğin tırnakları çocuğun koluna batıyor. Oyunda mavi bebeğin annesi oyuncuya sesleniyor 'bebeğimi bırak' diye. Oyunu o noktadan sonra bırakmayan çocukların akıl sağlığında ciddi problemler ortaya çıkabiliyor.

Momo'nun oynanması için gizli bağlantılar gerekiyordu fakat mavi bebek oyunu çocuklara facebook ve Instagram üzerinden ulaşabiliyor. Çocukları korkutmak üzerine tasarlanmış bu oyunda 13-18 yaş arası büyük çocukları da etkisi altına aldığı öğrenildi.

MAVİ BEBEK NEREDEN ÇIKTI?

Efsaneye göre banyonun ışığını kapatıp banyoya girmeli, sonra da aynada gözlerinize bakarak ellerinizde bir bebek varmış gibi sallamanız sonra da 13 kere blue baby demeniz gerek. Eğer hata yapmazsanız her seferinde kollarınızda bir ağırlık hissedeceksiniz ve bu giderek ağırlaşacak. Kolunuzdaki görünmez bebek kollarınızı çizmeye başlayacak ve tırnakları kollarınıza batacak. 13. kez blue baby dediğiniz zaman bebeği hemen atıp kaçmanız gerek. Eğer kaçmazsanız aynada korkunç bir kadın çıkacak ve "BEBEĞİMİ BANA VER!!!" diye bağıracak ve ayna kırılacak .Eğer hala orada durmaya devam edersiniz sizi delirtebilir ya da öldürebilir.

Bu şekilde çocuklara talimat vererek anksiyete ve korkuya neden olan oyun, çocukları intihara sürükleyebiliyor.