Bilim-Teknoloji

Mavi Vatan'a yerli ve milli güç: Ç-159 bir testi daha geçti

8 Yeni Tip Çıkarma Gemisi projesinin ilk gemisi olan ve yalnızca 10 ay gibi bir sürede tamamlanarak denize indirilen Ç-159, Esenköy'de test edildi. Test kapsamında kıyıya yanaşan Ç-159'dan bir tank çıktı ve daha sonra geri manevra ile gemiye yeniden bindirildi.

IHA6 Kasım 2025 Perşembe 14:32 - Güncelleme:
Mavi Vatan'a yerli ve milli güç: Ç-159 bir testi daha geçti
ABONE OL

İstanbul'da Anadolu Tersanesi'nde Türk Deniz Kuvvetleri için üretilen Yeni Tip Çıkarma Gemisi Ç-159'un testleri çerçevesinde Yalova'da kıyıya çıkarma yapıldı.

Yeni Tip Çıkarma Gemisi Ç-159, Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde test edildi. Sahil Caddesi kıyısına yanaşarak ön rampası indirilen gemiden bir tank çıktı daha sonra ise geri manevra ile gemiye yeniden bindirildi.

Tuzla'da bulunan Anadolu Tersanesi'nde üretilen Ç-159 daha sonra ise yeniden tersaneye götürüldü.

Faaliyet süresince Esenköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri güvenlik önlemlerini aldı.

Ç-159 denize indirildi

