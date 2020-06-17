star.com.tr 17 Haziran 2020 Çarşamba 14:37 - Güncelleme: 17 Haziran 2020 Çarşamba 14:46

Özellikle komplo teorisyenleri için ciddi malzeme kaynağı olan Maya Takvimi'nin bu kez de 21 Haziran'ı işaret ettiği iddia ediliyor. Maya Takvimi'nin yeni yorumuna göre, yaşam 21 Haziran'da sona erecek.

İngiliz The Sun gazetesinde yer alan haberde, Fulbright'lı bilim insanı Paolo Tagaloguin'ın iddiasına yer verildi.

2012'nin yanlış bir hesaplama olduğunu söyleyen Tagaloguin'ın hesaplaması şöyle:

"Miladi Takvime geçiş nedeniyle bir yılda kaybedilen gün sayısı 11'dir. 1752-2020 yılları aralığı Miladi Takvime çevrildiğinde, 268 yıl x 11 gün = 2.948 gün eder. Miladi Takvimde her yıl 365 gün olduğuna göre, 2 bin 948 gün 8 yıl eder. Yani Jülyen takvimine göre teknik olarak 2012'deyiz.'

'Kıyamet senaryolaru', eski Sümerler tarafından keşfedildiği söylenen bir gezegen olan Nibiru'nun 2003'te Dünya'ya çarpacağı söylentisinin bir sonucu olarak arttı. Ancak, hiçbir şey olmadı. Bunun geçmesiyle senaryolar, Maya Takviminde kış gündönümü ile bağlantılı olarak, eski bir Maya takvimindeki döngüyle 21 Aralık 2012'ye bağlandı.

MAYALAR KIYAMETTEN SÖZ ETMİYOR

İngiltere'deki, Londra Üniversitesi Koleji'nde, Mezoamerikan Arkeoloji Profesörü Elizabeth Graham, Maya uygarlığının hiçbir zaman ve herhangi bir gezegen için bir kıyamet senaryosu öngürüsünde bulunmadığını belirtti.

Graham'a göre Maya takvimi, "baktun" adı verilen 144.000 günlük bir takvim döngüsünün sona ermesini işaret ediyor.

büyük bir ünlük takvim döngüsünün sona ermesini işaret ediyor.

Graham, “Maya 'yıl' dediğimiz şeyle sayılmadı. Sadece gün kullandılar. Bu yüzden Maya'nın hesaplanan 'yılların işe yaramayacağını varsayarak eşdeğerlerini bulmak” diyor Graham Newsweek'e.

Bazı Maya döngüleri bizimkine benziyor, örneğin, tam olarak 360 gün sürüyor, bu da takvim yılına benzer. Ancak Graham'a göre, insanların bazen Maya takvimi 'yıllar' hakkında yanlışlıkla konuşmasının nedenlerinden biridir.