26 Aralık 2025 Cuma
Bilim-Teknoloji

Mehmetçik'e yeni nefes: Yedinci T-70 helikopteri teslim edildi

MSB, T-70 genel maksat helikopterlerinin 7'ncisinin 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığına teslim edildiğini duyurdu. MSB'den yapılan paylaşımda, teslim edilen T-70 helikopterinin görüntülerine de yer verildi.

AA26 Aralık 2025 Cuma 14:43
Mehmetçik'e yeni nefes: Yedinci T-70 helikopteri teslim edildi
ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), T-70 Genel Maksat Helikopteri Projesi kapsamında kabul faaliyetleri tamamlanan 7'nci helikopterin, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığına teslim edildiğini bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "T-70 Genel Maksat Helikopteri Projesi kapsamında yedinci helikopterin kabul faaliyetleri tamamlanmış olup 24 Aralık 2025 tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığımızın envanterine katıldı." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, teslim edilen T-70 helikopterinin görüntüleri de yer aldı.

