Merdiven tırmanabilen robot yılan yaptılar

İki ayaklı insansı robotlar ve dört ayaklı robot köpekler dengelerini korumak için uzun süreçlerden geçiyor. Atılan her bir adımda yoğun hesaplamalar yapılması bu robotların milyonlarca dolara mal olmasına neden oluyor. Japonya'daki Kyoto Üniversitesi ve Elektro-İletişim Üniversitesi(University of Electro-Communications)'ndeki araştırmacılar ise dengeyi sağlamak için yapılan harcamaları minimum seviyede tutarak yeni bir robot tasarladı.

Pürüzsüz görünüme sahip

Araştırmacıların geliştirdiği robot yılana ait ilk görüntüler geçtiğimiz yıl paylaşılmıştı. Geçtiğimiz hafta İspanya'da gerçekleşen Uluslararası Akıllı Robotlar ve Sistemler Konferansı'nda ise robotun çalışma prensibi ve yetenekleri sergilendi. 36 ekleme sahip olan robot sabit bir şekilde durduğunda yılana son derece benzeyen pürüzsüz bir yapıya sahip. Güç ünitesine bağlanan robot bilgisayar ve joystick yardımıyla kontrol edilirken robot hareket ettikçe eklemler bir sonraki adım için uygun pozisyonu alarak olabilecek en verimli şekilde robotun ilerlemesini sağlıyor.

Robotun sadece bu eklemlerden güç alarak düz bir zeminde ilerlemesi bile son derece önemliyken asıl mahareti ise merdivene tırmanabiliyor oluşu. İki basamak arasında 25cm mesafe olan merdivene tırmanmak için yine eklemler robota destek çıkıyor. Gövdesinin alt kısmıyla merdivene tutunan robot sürekli olarak kendisini yukarıya çekmeyi başarıyor. Bu işlemin tam tersi merdiven inerken de yapılabiliyor.

Şu an için çok hızlı hareket edemeyen robot yılanın, insanların çalışamayacağı enkaz bölgelerinde veya yer altında görev yapması planlanıyor. Robot üzerinde çalışmalarını sürdüren ekibin öncelikli hedefi ise robotu daha hızlı hale getirmek ve güç ünitesinden bağımsız olarak görev yapabilmesini sağlamak.

(Donanım Haber)