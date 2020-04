Dünya'mız bu hafta, Merkür etrafındaki görev yapmak amacıyla fırlatılan ve bu amaçla 1.4 milyar kilometre yol katedecek olan BepiColombo adlı uzay acına veda edecek.

BepiColombo adlı uzay aracı ilk defa European Space Agency (ESA) ve the Japanese Aerospace Exploration Agency (JAXA) kurumlarının ortaklaşa yürüttüğü görev için 2018 yılının Ekim ayında fırlatılmıştı.

Bepicolombo 10 Nisan'da Merkür'e doğru yola çıkacak

Merkür'e doğru yola çıkmak için oldukça yüksek miktarlarda hıza gereksinim duyan uzay aracı, fırlatıldığı günden bu yana Dünya yörüngesindeki yerçekimi kuvvetinden yararlanarak hız kazanıyordu.

İlginizi Çekebilir Manhattan büyüklüğünde kara delik keşfedildi

Hello Earthlings! I hope you are all sharpening your telescopes to see me one last time on Friday before I head to Mercury. Here is a little video summary of what's going to happen and why. #staysafe and follow the #BepiColomboEarthFlyby pic.twitter.com/NjBSb729WD