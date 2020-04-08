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Bilim-Teknoloji

10 Nisan'da Dünya'ya yakından geçecek: Merkür yolculuğu başlıyor!

Dünya'mız bu hafta, Merkür'e doğru yola çıkacak BepiColombo adlı uzay aracına veda edecek. BepiColombo'nun Merkür'e gitmeden önce Venüs'ün yörüngesine oturacağı belirtiliyor.

08 Nisan 2020 Çarşamba 16:29 - Güncelleme: 08 Nisan 2020 Çarşamba 16:29
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Dünya'mız bu hafta, Merkür etrafındaki görev yapmak amacıyla fırlatılan ve bu amaçla 1.4 milyar kilometre yol katedecek olan BepiColombo adlı uzay acına veda edecek.

BepiColombo adlı uzay aracı ilk defa European Space Agency (ESA) ve the Japanese Aerospace Exploration Agency (JAXA) kurumlarının ortaklaşa yürüttüğü görev için 2018 yılının Ekim ayında fırlatılmıştı.

Bepicolombo 10 Nisan'da Merkür'e doğru yola çıkacak

Merkür'e doğru yola çıkmak için oldukça yüksek miktarlarda hıza gereksinim duyan uzay aracı, fırlatıldığı günden bu yana Dünya yörüngesindeki yerçekimi kuvvetinden yararlanarak hız kazanıyordu.

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Şimdi ise yeni görevine gitmek amacıyla 10 Nisan'da gezegenimizin yörüngesinden ayrılacak. Yeni uzay aracının vedası çıplak gözle görülemeyecek olsa da teleskopla hatta dürbünle izlenebilecek.Yeni uzay aracının Güney yarımküreden rahatlıkla görülebileceği, Kuzey yarımkürenin ise Güney'e bakan kısımlarından izlenebileceği belirtiliyor.

Donanımhaber'de yer alan bilgiye göre ayrıca, BepiColombo'nun Merkür'e gitmeden önce Venüs'ün yörüngesine oturacağı ve orada da hız kazanma manevraları yapacağı belirtiliyor.

2026 yılında BepiColombo'nun Merkür'ün yörüngesine oturacağı belirtiliyor

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