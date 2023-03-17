İSTANBUL 9°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mart 2023 Cuma / 25 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,008
  • EURO
    20,2946
  • ALTIN
    1206.46
  • BIST100
    5136.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Bilim-Teknoloji

Meta, ücretli abonelik hizmetini ilk orada başlattı

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, ABD'de kullanıcılarının hesap doğrulamaları için ücretli abonelik hizmetini devreye aldı.

AA17 Mart 2023 Cuma 20:45 - Güncelleme:
Meta, ücretli abonelik hizmetini ilk orada başlattı
ABONE OL

Meta'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, şubat ayında test edildiği duyurulan "Meta Verified" hizmetinin ABD'de başlatıldığı bildirildi.

Bu kapsamda, hizmetten yararlanacak web kullanıcılarından 11,99 dolar, Apple IOS veya Google Android kullanıcılarından 14,99 dolar aylık abonelik ücreti alınacak.

Hesaplarını resmi bir kimlikle doğrulayan Facebook ve Instagram kullanıcıları, "mavi tik" rozetinin yanı sıra, taklitlere karşı hesap koruması ile müşteri desteğine doğrudan erişim gibi imkanlar elde edecek.

Sosyal medya platformu Twitter da geçen yıl ücretli doğrulama hizmetini başlatmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.