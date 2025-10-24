İSTANBUL 25°C / 17°C
Bilim-Teknoloji

Meta ve TikTok'a AB'den şeffaflık suçlaması! İhlale ceza gelecek

Avrupa Birliği (AB), Meta ve TikTok'u şeffaflık kurallarını ihlal etmekle suçladı.

AA24 Ekim 2025 Cuma 15:54 - Güncelleme:
Meta ve TikTok'a AB'den şeffaflık suçlaması! İhlale ceza gelecek
AB Komisyonu, Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta ile sosyal medya platformu TikTok'un Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamındaki şeffaflık yükümlülüklerini ihlal ettikleri yönünde ön bulgular tespit edildiğini açıkladı.

Meta ve TikTok'un araştırmacılara kamuya açık verilere yeterli erişim sağlama yükümlülüğünü ihlal ettiği belirtilen açıklamada, Meta'nın Instagram ve Facebook'ta kullanıcılara yasa dışı içerikleri bildirmeleri için basit mekanizmalar sağlama ve içerik denetimi kararlarına etkili bir şekilde itiraz etme imkanı sunma yükümlülüklerine uymadığının tespit edildiği kaydedildi.

AB Komisyonunun ön bulgularının teyit edilmesi halinde şirketlere yönelik para cezası kesilmesi ve kurallara uyum emri gönderilmesi söz konusu olacak.

AB'nin teknoloji kuralları kapsamında Avrupa'da faaliyet gösteren büyük şirketler ve dijital platformların kurallara uyması gerekiyor.

AB, kural ihlalinde bulunan dijital platformlara küresel cirolarının yüzde 6'sına varacak seviyede para cezaları uygulayabiliyor.

İhlallerin tekrarı durumunda söz konusu dijital platformların AB'deki faaliyetine son verilebiliyor.

  • AB suçlama
  • AB Meta
  • AB TikTok

