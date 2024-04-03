İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Nisan 2024 Çarşamba / 25 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,943
  • EURO
    34,4093
  • ALTIN
    2333.37
  • BIST100
    8967.22
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Bilim-Teknoloji

Meta'dan Netflix skandalı... İddialara sosyal medyadan tepki yağıyor

Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta'nın kullanıcılarının özel mesajlarını Netflix'le paylaştığı iddiası, sosyal medyada tepkilere yol açtı.

AA3 Nisan 2024 Çarşamba 12:28 - Güncelleme:
Meta'dan Netflix skandalı... İddialara sosyal medyadan tepki yağıyor
ABONE OL

Fox Business'in haberine göre, ABD'de iki kişinin Meta'ya açtığı ve mart sonunda ortaya çıkan davanın belgelerinde, Meta'nın Netflix'e, yaklaşık 10 yıldır Facebook kullanıcılarının özel mesajlarına erişim izni verdiği öne sürüldü.

Meta'nın Netflix ile birkaç yüz milyon dolarlık anlaşma yaptığı ifade edilen dava belgelerinin sosyal medyada yayılmasıyla Facebook kullanıcılarının mesajlarının Netflix'le paylaşılması tepki çekti.

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk da sosyal medya platformu X'te konuya ilişkin bir gönderiye yanıt vererek şaşkınlığını ifade etti.

Bir sosyal medya kullanıcısı, Facebook'un Messenger üzerinden atılan mesajları Netflix'e satmasına tepki olarak, "Meta, kar için bilgilerinizi göz kırpmadan satıyor." ifadesini kullandı.

Meta'nın İletişim Direktörü Andy Stone ise X'ten yaptığı açıklamada, özel mesajların Netflix ile paylaşılmadığını belirtti.

Stone, Netflix ve Meta arasındaki anlaşmanın, kişilerin izledikleri yapımları doğrudan Netflix uygulaması üzerinden Facebook arkadaşlarıyla paylaşmalarına olanak sağladığını ve bu tür anlaşmaların sektörde yaygın olduğunu ifade etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.