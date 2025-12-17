Meta'nın akıllı gözlükleri konuşmaları daha net duymanızı sağlayacak

Meta'nın yapay zeka destekli akıllı gözlükleri, kullanıcıların gürültülü ve kalabalık ortamlarda konuşmaları daha net bir şekilde takip etmelerini sağlayacak yeni bir özellik kazanıyor. Şirketin açıklamasına göre, bu yenilik ilk olarak ABD ve Kanada pazarlarında Ray-Ban Meta ile Oakley Meta HSTN modellerinde yer alacak. Aynı zamanda Spotify ile entegre edilen başka bir güncelleme de gözlüklere eklenmiş bulunuyor.

Konuşma odaklama özelliği nasıl çalışıyor

Meta'nın geliştirdiği konuşma odaklama teknolojisi, akıllı gözlüklerin açık kulak hoparlörlerinden yararlanarak konuştuğunuz kişinin sesini ön plana çıkarıyor. Bu sistem, çevreden gelen diğer sesleri bastırarak hedef konuşmacıya odaklanmanızı sağlıyor. Kullanıcılar, gözlüklerin sağ şakağını kaydırarak veya cihaz ayarları menüsünden ses yükseltme seviyesini manuel olarak ayarlayabiliyor. Bu esneklik, kalabalık bir restoran, bar, gece kulübü, banliyö treni veya benzeri ortamlarda bulunduğunuzda, ortamınıza uygun bir şekilde hassas ayarlamalar yapmanıza olanak tanıyor. Özelliğin etkinliği henüz tam olarak test edilmemiş olsa da, işitme konusunda yardımcı araçlar olarak akıllı aksesuarları kullanma fikri Meta ile sınırlı değil.

Spotify entegrasyonu ve görsel müzik eşleştirmesi

Meta'nın sunduğu bir diğer yenilik, akıllı gözlüklerin görüş alanındaki nesneleri tanıyarak Spotify'dan ilgili müzik çalmasıdır. Örneğin, bir albüm kapağına baktığınızda gözlükler o sanatçının bir şarkısını otomatik olarak çalabilir. Benzer şekilde, hediye paketleriyle dolu bir Noel ağacına bakıyorsanız, sistem tatil temalı müzik seçebilir. Bu özellik temelde eğlenceli bir işlev olsa da, Meta'nın görsel veriler ile uygulama işlevleri arasında nasıl bağlantı kurmayı düşündüğünü göstermesi açısından önemlidir. Spotify entegrasyonu, ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Avustralya, Avusturya, Belçika, Brezilya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Hindistan, İrlanda, İtalya, Meksika, Norveç, İspanya, İsveç ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi çok sayıda ülkede İngilizce olarak sunulacak.

Yazılım güncellemesi v21 olarak adlandırılan bu paket, ilk aşamada Meta'nın Erken Erişim Programına kayıtlı kullanıcılara sunulacak. Programın katılımcıları, bekleme listesine katılıp onay almak suretiyle yeni özellikleri diğerlerinden daha önce deneyebilecek. Daha sonra ise güncelleme, daha geniş bir kullanıcı tabanına açılacak.

Akıllı gözlüklerde işitme yardımcı özellikleri geliştirme çabası Meta ile sınırlı değildir. Apple'ın AirPods kulaklıkları, konuştuğunuz kişiye odaklanmanızı sağlayan Konuşma Artırma özelliğine sahiptir. Ayrıca Pro modelleri, yakın zamanda klinik düzeyde bir İşitme Cihazı özelliğine de destek eklemiştir. Bu gelişmeler, teknoloji şirketlerinin işitme engellilerin yaşam kalitesini iyileştirmeye yönelik çalışmalarını göstermektedir.

Meta'nın akıllı gözlüklere eklediği bu yeni özellikler, giyilebilir teknoloji alanında işitme ve ses deneyiminin nasıl geliştirildiğini ortaya koymaktadır. Konuşma odaklama ve Spotify entegrasyonu gibi işlevler, akıllı gözlükleri sadece görsel bir araç olmaktan öte, günlük yaşamda işitme ve eğlence deneyimini zenginleştiren bir cihaza dönüştürmektedir.