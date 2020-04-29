29 Nisan 2020 Çarşamba 12:43 - Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 12:43

NASA’nın aylar öncesinde yaptığı açıklamalarda da yer alan bilgilere göre dünyadan 6.3 milyon kilometre uzakta olacak olan OR2 1998 isimli meteor, hiçbir surette düşme riski göstermeyecek. Bu meteoru asıl önemli kılan durum ise yakın bir konumdan geçiyor olması dolayısıyla astrobilimciler tarafından daha yakından incelenme fırsatı olacak. İşte, NASA’nın bu meteor hakkında yaptığı son açıklamalar;

METEOR SAAT KAÇTA GEÇECEK?

NASA'dan yapılan açıklamalara göre meteorun 29 Nisan Çarşamba günü saat 13.55 civarında en yakın yörüngeden geçiş yapacağı açıklandı.1998 OR2, bugün gezegenimizden güvenli bir şekilde geçecek ve gökbilimcilere 2 kilometre genişliğindeki (1,5 mil genişlik) nesneyi ayrıntılı olarak incelemek için olağanüstü bir fırsat sağlayacak.Bu, gökbilimciler tarafından “yakın bir yaklaşım” olarak bilinmesine rağmen, hala çok uzakta: Asteroit, Ay'dan 16 kat daha fazla uzaklaşarak yaklaşık 6.3 milyon kilometreden (3.9 milyon mil) daha fazla yaklaşmayacak.

NASA'DAN METEOR HAKKINDA YAPILAN AÇIKLAMALAR;

Asteroid 1998 OR2, Temmuz 1998'de NASA'nın Jet Propulsion Laboratuarı'nda Yakın Dünya Asteroid İzleme (NEAT) programı tarafından keşfedildi ve son yirmi yıldır astronomlar bunu izledi. Sonuç olarak, yörünge yörüngesini çok net bir şekilde anlıyoruz ve bu asteroidin en az önümüzdeki 200 yıl boyunca hiçbir etki olasılığı olmadığını güvenle söyleyebiliriz. Dünyaya bir sonraki yakın yaklaşımı, 2079'da, daha yakın bir şekilde geçeceği zaman olacak - ay mesafesinin sadece dört katı.

Buna rağmen, 1998 OR2 hala büyük bir “potansiyel olarak tehlikeli asteroit” olarak kategorize edilmektedir, çünkü bin yıl boyunca, asteroit yörüngesindeki çok küçük değişiklikler, Dünya'ya şu anda olduğundan daha fazla tehlike göstermesine neden olabilir. Bu asteroitin yakın yaklaşımı sırasında - teleskoplar ve özellikle yere dayalı radar kullanarak - izlemenin önemli olmasının nedenlerinden biri budur, çünkü bunlar gibi gözlemler bu asteroit tarafından sunulan tehlikenin daha iyi uzun vadeli bir değerlendirmesini sağlayacaktır.

1998 OR2 gibi büyük asteroitlerin yakın yaklaşımları oldukça nadirdir. Büyük bir asteroit tarafından önceki yakın yaklaşım, Eylül 2017'de asteroit Florence tarafından yapıldı. 5 kilometre genişliğindeki (3 mil genişliğindeki) nesne, 18 ay mesafelerinde Dünya'yı geçti. Ortalama olarak, bu büyüklükteki asteroitlerin gezegenimiz tarafından beş yılda bir bu kadar yakın uçmasını bekliyoruz.

Daha büyük oldukları için, bu boyuttaki asteroitler daha küçük asteroitlerden çok daha fazla ışık yansıtır ve bu nedenle teleskoplarla tespit edilmesi daha kolaydır. 1998 OR2 veya daha büyük boyutlu neredeyse Dünya'ya yakın asteroitler (yaklaşık yüzde 98) zaten keşfedilmiş, izlenmiş ve kataloglanmıştır. Bu büyük asteroitlerden biri tarafından önümüzdeki yüzyılda bir etki olması son derece düşüktür, ancak Dünya'ya bir etki tehlikesi oluşturabilecek tüm asteroitleri keşfetme çabaları devam etmektedir.