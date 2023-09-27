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Bilim-Teknoloji

Mevcut dronlardan çok farklı! Afetlerde hayat kurtaracak

Hacettepe Üniversitesi İnsansız Hava Araçları Topluluğu tarafından tasarlanan ve portatif baz istasyonu görevi icra eden dron, TEKNOFEST İzmir'de görücüye çıktı.

AA27 Eylül 2023 Çarşamba 15:19 - Güncelleme:
Mevcut dronlardan çok farklı! Afetlerde hayat kurtaracak
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Sel, deprem ve benzer etkiler yaratan afetlerde, baz istasyonlarıyla iletişimin kesilmesi durumunda mobil baz istasyonu görevi üstlenen tasarım, havada durma süresi ile mevcut dronlardan ayrışıyor.

Tasarım, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İzmir'de tanıtıldı.

Hacettepe Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Umutcan Akyüz, tasarıma ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, İnsansız Hava Araçları Topluluğu çatısı altında farklı projelerle, birçok yarışmaya katılarak üniversitelerini Türkiye ve yurt dışında temsil ettiklerini kaydetti.

Akyüz, mobil baz istasyonu görevi icra eden cihazın üç kanatlı olduğunu belirterek, "Bunun bu şekilde tasarlanmasının en büyük sebebi havada kendi ekseni etrafında dönerek daha az enerji kullanması ve daha uzun süre havada kalabilmesi. Yaklaşık 20-25 dakika gibi bir süre havada kalabiliyor ve kendini 10-15 dakikada tekrar şarj edip görev alanına dönebiliyor. Bu tasarımımız sel, deprem gibi baz istasyonlarıyla iletişimin kaybolduğu durumlarda mobil baz istasyonu görevi icra edecek. Aslında portatif bir baz istasyonu diyebiliriz." şeklinde konuştu.

"BU TİP TASARIMLARI YAYGINLAŞTIRMAMIZ GEREKİYOR"

Kahramanmaraş merkezli depremlerden önce projeyi tasarladıklarını aktaran Akyüz, "Deprem sonrası tasarımımızın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Bu tip tasarımları yaygınlaştırıp felaketlerin yaşandığı ortamlarda kullanmamız gerekiyor." dedi.

Portatif baz istasyonunun teknik özelliklerine ilişkin bilgi veren Akyüz, cihazı tasarlarken çok hafif olmasını ön plana koyduklarını söyledi.

Akyüz, cihazın hafif olduğu için havada normal dronlara göre daha çok kaldığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Diğer dronlar yaklaşık 5-10 dakika hatta belki maksimum 15 dakika havada kalabiliyor. Belirli hesaplamalar yaptık, belirli ağızlık merkezi ölçümleri yaptık. Ona göre materyaller kullandık. Bunu daha fazla nasıl arttırabiliriz? Belki üzerine kullanacağımız bataryanın kapasitesini arttırabiliriz ama bu da ağırlığını arttırmaya sebep olacağı için bazı malzemeleri değiştirmemiz gerekiyordu. Dron kendi ekseni etrafında da döndüğü için aslında bir etki kuvveti yaratıyor. Momentumdan dolayı kendi eksenine döndüğü için sarsılmalarda geri dönüş algoritmasına göre hareket ediyor."

Akyüz, topluluk olarak kuruldukları günden itibaren çok farklı yarışmalara katılıp ödül aldıklarını ifade etti.

Umutcan Akyüz, "Sabit kanat İHA, döner kanat İHA, model uydu ve roket takımlarımız var. Topluluk olarak amacımız ülkemizin milli teknoloji hamlesine katkıda bulunmak. Arkadaşlarımızla beraber milli teknoloji idealine hizmet etmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz." diye konuştu.

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