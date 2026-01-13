Microsoft Office'in adı değişti, kullanıcılar karmaşaya düştü

Microsoft, ürün adlandırması konusundaki kararlarının ardından yüz milyonlarca Office kullanıcısını güvence altına almak için çabalıyor. Sosyal medya platformlarında, özellikle X'te başlayan ve Perplexity AI tarafından yayılan viral gönderiler, şirketin Office markasını öldürdüğü ve milyonlarca kullanıcıyı bir gecede yapay zeka kullanıcısına dönüştürdüğü yönündeki iddiaları hızla yayılmıştır. Bu gönderiler, Microsoft'un stratejik kararları hakkında geniş çaplı bir tartışmayı tetiklemiştir.

Viral iddia ve gerçek arasındaki fark

Perplexity tarafından geçen hafta paylaşılan ve neredeyse 4 milyon görüntüleme alan gönderi, Microsoft'un Office'i Microsoft 365 Copilot uygulaması olarak yeniden adlandırdığını ileri sürmüştür. Ancak bu iddia yanıltıcıdır. Gerçekte Microsoft, Office hub'ı Microsoft 365 olarak yeniden adlandırdıktan sonra, en son adımında onu Microsoft 365 Copilot uygulaması olarak güncellemişdir. Word, Excel ve PowerPoint gibi temel Office uygulamaları ise değişmeden kalmıştır. Kasım 2022'de yapılan ilk değişiklik yalnızca web ve mobil platformlardaki hub uygulamasını etkilemişken, Ocak 2025'teki güncelleme Copilot ve Microsoft 365 üretkenlik deneyimlerini tek bir yerde birleştirmeyi amaçlamıştır.

Microsoft'un markalama stratejisinin eleştirisi

Teknoloji analisti Windows Latest, Microsoft'un ürünleri adlandırmada ne kadar başarısız olduğunu vurgulayarak, bu karmaşanın şirketin markalama kabiliyetinin mükemmel bir örneği olduğunu belirtmiştir. Copilot şirket genelinde kullanıma sunuldukça bu karışıklığın daha da artacağı düşünülmektedir. Microsoft, tüketici tarafında bir marka olarak Office'i yıllardır aşamalı olarak kaldırırken, bunun yerine Microsoft 365'i ön plana çıkarmaya çalışmaktadır. Bu strateji, uzun yıllar boyunca Office markasıyla tanışan milyonlarca kullanıcı arasında kafa karışıklığına yol açmıştır.

Şirketin her şeyde yapay zeka entegrasyonu yaklaşımı, güvenlik ve gizlilik endişelerini de beraberinde getirmiştir. Windows'u bir yapay zeka işletim sistemine dönüştürme çabaları ve tartışmalı Recall önerisi, kullanıcıların veri güvenliği konusundaki kaygılarını artırmıştır. Google'ın Gmail ve diğer platformları Gemini yapay zekası ile yükseltmesi de benzer endişeleri ortaya çıkarmıştır. Kullanıcılar, verilerinin nasıl toplandığı ve mevcut gizlilik politikalarının tutarlılığı konusunda belirsizlik yaşamaktadırlar.

Microsoft'un resmi açıklaması ve yanıtı

Artan tepkiler üzerine Microsoft, resmi bir açıklama yayınlamıştır. Şirket, Office uygulamalarında yakın zamanda herhangi bir adlandırma değişikliği yapmadığını ve Word, Excel ile PowerPoint'in Microsoft 365 üretkenlik paketinin parçası olarak değişmeden kaldığını belirtmiştir. Microsoft'un açıklamasına göre, Kasım 2022'de yapılan değişiklik yalnızca web ve mobil platformlardaki Office hub uygulamasını kapsamıştır. Ocak 2025'te ise bu uygulama, Copilot ve Microsoft 365 üretkenlik deneyimlerini tek bir yerde sunmadaki rolünü daha iyi yansıtmak amacıyla Microsoft 365 Copilot uygulaması olarak güncellenmiştir.

Sonuç olarak, Office markası tamamen ortadan kalkmamış olsa da, Microsoft'un adlandırma stratejisi ve yapay zeka odaklı yaklaşımı, kullanıcılar arasında önemli bir güven sorunu yaratmıştır. Şirketin ürün isimlerini sık sık değiştirmesi ve her şeyde yapay zeka entegrasyonunu zorlaması, tüketicilerin kafasını karıştırmaya ve endişelerini artırmaya devam etmektedir. Microsoft'un bu konudaki iletişim stratejisini iyileştirmesi, kullanıcı güvenini yeniden kazanmak için kritik önem taşımaktadır.