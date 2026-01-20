Microsoft Windows'ta acil güvenlik güncellemelerini yayınladı

Microsoft, son dönemde Windows işletim sisteminde ortaya çıkan ciddi sorunlara yönelik hızlı müdahale gerçekleştirdi. Ocak ayının güvenlik güncellemelerinin ardından birçok kullanıcı kapatma ve oturum açma hatalarıyla karşılaşmıştı. Şirket, bu sorunları gidermek amacıyla birden fazla acil düzeltme paketini kullanıcılara sunmaya başladı.

Uzak masaüstü bağlantı sorunu çözüldü

Microsoft'un karşı karşıya olduğu en yaygın sorun, Uzak Masaüstü bağlantılarında meydana gelen oturum açma hatalarıydı. Özellikle Windows 11'in 24H2 ve 25H2 sürümlerini kullanan milyonlarca bilgisayar bu problemden etkilenmişti. Şirketin resmi açıklamasına göre, Ocak 2026 Windows güvenlik güncellemesini yükleyen kullanıcılar, Uzak Masaüstü bağlantıları sırasında kimlik doğrulama adımlarında başarısız olmuşlardı. Bu hata, Windows App dahil olmak üzere farklı Uzak Masaüstü uygulamalarının tamamını etkilemişti. Neyse ki, Microsoft bu sorunu düzeltmek için gerekli yamayı yayınladı ve etkilenen kullanıcılar artık bağlantı sorunlarını yaşamıyor.

Windows 11 kapatma hatası ve diğer sorunlar

Bir diğer önemli sorun, Windows 11'in eski 23H2 sürümünde ortaya çıkmıştı. Secure Launch özelliğine sahip bazı bilgisayarlar, 13 Ocak 2026 tarihli güvenlik güncellemesinden sonra kapatılamıyor veya hazırda bekleme moduna giremiyordu. Bunun yerine, cihazlar istenmeyen biçimde yeniden başlıyordu. Bu sorun da Microsoft tarafından düzeltilmiş olup, etkilenen kullanıcılar artık bilgisayarlarını normal şekilde kapatabiliyorlar. Ancak Windows Latest'in raporuna göre, Microsoft şu ana kadar resmi olarak en az üç sorunu kabul etmiş durumdadır.

Kapatma hatası, Windows 11'in eski sürümünü kullanan daha sınırlı bir kullanıcı grubunu etkilemişse de, Uzak Masaüstü bağlantı sorunu çok daha geniş bir kitleyi rahatsız etmişti. Bu nedenle, Microsoft'un Uzak Masaüstü oturum açma hatasını öncelikli olarak çözmesi, milyonlarca iş kullanıcısının verimliliğini geri kazanmasını sağladı.

Çözülmemiş sorunlar hala devam ediyor

Olumlu gelişmelere rağmen, Windows Latest tarafından tespit edilen üç sorun hala çözülmemiş durumda bulunuyor. Bunlardan ilki, imleç görünmeden önce birkaç saniye veya dakika boyunca siyah ekran görüntülenmesi problemidir. İkinci sorun, masaüstü arka planının beklenmedik biçimde siyaha sıfırlanmasıyla ilgilidir. Üçüncü sorun ise, Dosya Gezgini'nin desktop.ini dosyasını düzgün şekilde işlememesidir. Bu sorunların hiçbiri henüz Microsoft tarafından resmi olarak kabul edilmemiş ve çözüm yolunda somut bir adım atılmamıştır.

Söz konusu hatalar, kullanıcı deneyimini olumsuz yönde etkilemeye devam etmektedir. Özellikle siyah ekran sorunu, bilgisayarı kullanan kişilerin işlerini yapmasını zorlaştırmakta ve sistem performansı hakkında endişe yaratmaktadır. Microsoft'un bu sorunları da en kısa sürede çözmesi beklenmektedir.

Sonuç olarak, Microsoft Windows'ta acil güvenlik güncellemelerini yayınlayarak en kritik sorunları gidermiş olsa da, bazı hatalar hala çözüm beklemektedir. Kullanıcılar, şirketin kalan sorunları da hızlıca çözmesini umut etmektedir. Windows 11 ve diğer sürümlerini kullanan milyonlarca kişi için, bu tür teknik sorunların çözülmesi, sistem güvenliği ve istikrarı açısından oldukça önemlidir.