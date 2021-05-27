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Bilim-Teknoloji

Microsoft yeni Truva kötü amaçlı yazılımı hakkında uyardı

Microsoft, PDF dosyası eklentileri aracılığıyla yayılan Truva kötü amaçlı yazısına dair kullanıcılara uyarıda bulundu.

27 Mayıs 2021 Perşembe 00:19 - Güncelleme: 27 Mayıs 2021 Perşembe 00:38
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Microsoft Güvenlik İstihbarat ekibi, elektronik posta iletilerinde bulunan PDF dosyası eklentileri aracılığıyla yayılan Truva kötü amaçlı yazılımı hakkında uyarıda bulundu.

BGR tarafından yapılan habere göre Microsoft ekibi, kullanıcının eline ulaşan elektronik postaların kaynağından emin olunmadığı taktirde iletilerdeki PDF dosyalanının açılmamasını önerdi. PDF dosyası gibi gözüken Truva kötü amaçlı yazılımı ile saldırganlar, kurbanlarına ait bilgileri çalabilir ve sistemlerinin kontrolünü eline geçirebilir.

StrRAT ismiyle bilinen kötü amaçlı yazılımın, kurbanlarına gönderilen sahte ödeme bilgilendirmesi postaları aracığıyla yayıldığı belirtiliyor.

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