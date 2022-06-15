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Bilim-Teknoloji

Microsoft'un Internet Explorer desteği bitiyor

Microsoft, Internet Explorer'a olan desteğini bugün itibarıyla sonlandırıyor.

TRT Haber15 Haziran 2022 Çarşamba 08:22 - Güncelleme:
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Tarayıcının son sürümü olan Internet Explorer 11, Windows'un belirli sürümlerinde desteklenmeyecek.

Microsoft tarafından geliştirilen Microsoft Edge tarayıcısı ise, 2029 yılına kadar Internet Explorer modunu destekleyecek.

TRT Haber'in haberine göre; Yazılım şirketi, tarayıcıyı hala kullananları geçiş planı yapma konusunda uyarıyor.

Internet Explorer, ilk olarak 1995'te kullanıcıların hizmetine sunuldu.

Explorer sayesinde pek çok kişi internetle tanıştı.

Uzun yıllar en çok kullanılan tarayıcı oldu. 2003'te dünya çapında yaklaşık yüzde 95 kullanım payıyla zirveye ulaştı.

Windows işletim sisteminde yerleşik olarak bulunan tarayıcı, pazarın büyük bir bölümünü elinde bulunduruyordu.

Ancak zamanla diğer tarayıcıların daha popüler hale gelmesiyle rekabetin gerisinde kaldı.

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