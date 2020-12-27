Mikro Uydu Fırlatma Sistemi dünyanın ilk üç boyutlu sanal fuarı SAHA EXPO'da sergilenecek

27 Aralık 2020 Pazar 18:03 - Güncelleme: 27 Aralık 2020 Pazar 18:08

Türkiye’nin uzaya bağımsız erişiminin sağlanması amacıyla Roketsan tarafından geliştirilen Mikro Uydu Fırlatma Sistemi (MUFS) dünyanın ilk üç boyutlu Sanal Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı SAHA EXPO'da sergilenecek.

SAHA EXPO

SAHA İstanbul Savunma, Havacılık, Uzay ve sanayi Kümelenmesi tarafından organize edilen ve ilki 2018 yılında gerçekleştirilen SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nın ikincisi 10-13 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılması kararlaştırılan fuar, savunma, havacılık, denizcilik ve uzay sanayine yönelik üretim yapan ana platform üreticilerinin, tedarikçilerin ve bu sektörlerde tedarikçi olarak yer almak isteyen firmaların bir araya geldiği bir platform olacak.

Türkiye’nin savunma, havacılık, denizcilik ve uzay endüstrisinde yerli üretim potansiyelinin sergileneceği, milli teknoloji hamlesine önemli katkılar sağlayacak işbirliklerinin gerçekleştirileceği SAHA EXPO, Türkiye’nin hemen her bölgesinden ziyaretçilere, Dünyanın farklı ülkelerinden gelecek sektör profesyonellerine ev sahipliği yapacak.

MİKRO UYDU FIRLATMA SİSTEMİ (MUFS)

Türkiye’nin uzaya bağımsız erişiminin sağlanması amacıyla geliştirilecek Mikro Uydu Fırlatma Sistemi (MUFS), Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Roketsan arasında, 2018 yılında imzalanan sözleşme kapsamında Roketsan tarafından geliştiriliyor.

Sözleşme ile başlatılan MUFS Geliştirme Projesi tamamlandığında, 100 kilogram ve altındaki ağırlığa sahip mikro uyduların, irtifası en az 400 kilometre olan alçak dünya yörüngesine yerleştirilebilmesi kabiliyeti kazanılacak.

Roketsan, proje ile Mikro Uydu Fırlatma Aracı’nın geliştirilmesinin yanı sıra test ve üretim tesisleri ile fırlatma üssünün kurulumunu da gerçekleştirecek.

Roketsan, uydu fırlatma sistemi geliştirilmesi kapsamındaki çalışmalarını, 2007 yılından beri sürdürüyor.

2008 yılında kurulan Uydu Fırlatma Sistemleri Tasarım Birimi, Türkiye’de, uydu fırlatma sistemleri ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesi için savunma alanında faaliyet gösteren şirketler bünyesinde oluşturulan ilk yapılanma olarak öne çıkıyor.

MUFS öncesinde, Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı doğrultusunda bir Uydu Fırlatma Sistemi’nin (UFS) geliştirilmesi amacıyla SSB ile Roketsan arasında imzalanan sözleşme ile 2013 yılında başlatılan UFS Projesi Ön Kavramsal Tasarım Dönemi (Dönem-1) ise 2014’te tamamlanmıştı. Roketsan’ın uzay ile ilgili faaliyetleri, 2015 yılında kurulan İleri Teknolojiler ve Sistemler Grup Başkanlığı altında teşkil edilen Uzay Sistemleri Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.