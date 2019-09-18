Milli gurur

Türkiye’nin en büyük, dünyanın 2. büyük teknoloji ve havacılık etkinliği TEKNOFEST kapılarını ziyaretçilere açtı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen festivalde ilk gün izdiham yaşandı. TEKNOFEST’e 7’den 70’e tüm vatandaşlar ilgi gösterdi. Açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar’ın yanı sıra çok sayıda ismin birlikte yaptığı festivalde en büyük ilgiyi yerli ve milli teknolojiler gördü. Ziyaretçiler ilk kez görücüye çıkan Akıncı SİHA, uçan araba Cezeri ve Milli Muharip Uçak’ın prototipi ile Atak’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda uçak ve helikopteri yakından inceleme fırsatı buldu. Uluslararası ilk uçuşunu Rusya’dan İstanbul’a yapan Rus yapımı MC-21 yolcu uçağı ile Rus savaş uçağı SU-35 de festivalde yerini aldı.Festivalin son gününe kadar birçok etkinlik düzenlenmesi planlanırken, katılımcı firmaların stantlarında da bilgilendirme ve birçok deneyim fırsatı sunulacak. Festivalin en önemli ayağını oluşturan yarışmalar ise gün boyu sürecek. Dün World Drone Cup’ta dünyanın en yetenekli pilotları bir araya gelerek yarıştı. Yarışmaya 37 ülkeden 64 pilot katıldı. Dereceye girenlere bu yıl toplamda 3 milyon liranın üzerinde ödül dağıtılacak. TEKNOFEST İstanbul kapsamında bu yıl aralarında ‘İnsanlık Yararına Teknoloji’, ‘Yapay Zeka’, ‘İnsansız Su Altı Sistemleri’, ‘Uçan Araba Tasarımı’, ‘Sürü İHA Simülasyonu’nun bulunduğu 19 yarışma düzenlendi. Bu yarışmalara, 122 ülke ve Türkiye’nin 81 ilinden toplam 17 bin 373 takım ve 50 bin yarışmacı başvurdu. Yarışmaların finallerinde ise yaklaşık 2 bin takım ve 10 bin finalist mücadele etme hakkı kazandı. Festivali ziyaret edenler yerde ve gökte birçok hava aracını görme fırsatı yakalayacak. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, 5’inci nesil savaş uçağı Milli Muharip Uçak’ın birebir modelini Türkiye’de ilk kez festivalde sergiliyor. Festival, 22 Eylül’de sona erecek.

Festivalin açılış butonuna Bakan Varank, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Selçuk Bayraktar ve diğer yetkililer birlikte bastı. İzdihamın yaşandığı açılış günü Türk Yıldızları’nın gösterisi nefes kesti.

AKINCI'YA İLGİ BÜYÜK

Baykar, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ve Cezeri Uçan Araba’yı ilk kez festivalde görücüye çıkardı. Ayrıca, Bayraktar TB2 İHA da ziyaretçilere açıldı. Baykar’ın halen başarıyla görev yapan platformu Bayraktar TB2 gibi yine kendi sınıfında lider olmayı hedefleyen Akıncı, savaş uçaklarının yaptığı bazı görevleri icra edecek. 2020 SONUNDA GÖREVE HAZIR Eşi Sümeyye Erdoğan ve çocuğuyla birlikte TEKNOFEST alanını gezen T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı’nın stratejik sınıftaki bir insansız hava aracı olduğunu belirterek “TEKNOFEST sonrasında piste çıkartıp testlerine başlayacağız. 2020’nin sonlarına doğru göreve de başlar. Akıncı sadece terörle mücadele görevlerinde değil, çok daha stratejik görevleri yapabilecek bir insansız hava aracı” dedi. Festival hakkında da bilgi veren Bayraktar, “Bu yıl herhalde dünyanın bu alandaki en büyük festivali olacağız gibi gözüküyor. Festivalimize 7’den 77’ye tüm milletimizi davet ediyorum. Buradaki etkinlikler ücretsiz. Toplu taşımayı tercih etsinler, burası hafta sonu çok yoğun olacak. Piknik sandalyelerini de getirsinler burası harika bir alan” dedi.

VARANK: İCAT ÇIKARIN

TEKNOFEST’in açılışını yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gençlere girişimci olmaları tavsiyesinde bulunarak, “Fikir üretin ve en önemlisi icat çıkarın. Hayal etmekten ve o hayallerin peşine düşmekten asla vazgeçmeyin. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak her adımınızda sizlerle birlikteyiz, sizlerle yol yürümek için varız” dedi. Burada düzenlenen etkinlikler ve birbirinden heyecanlı yarışmaların gençlerin ufkunu açarak, onlara yeni hedefler çizdiğini aktaran Varank, “Bugün burada roket fırlatan, İHA yarıştıran, enerji araçları üreten gençler; yarının en modern uçaklarını, akıllı şehirlerini, uzay araçlarını tasarlayacaklar. Buradaki gençlerden astronotlar, kozmonotlar, bilim insanları, teknoloji girişimcileri çıkacak. Buradaki gençler bizi hayallerimize taşıyacak” diye konuştu. Türkiye’nin, milli teknoloji hamlesiyle yeni bir döneme girdiğini dile getiren Varank, bu hamlenin 82 milyon tarafından sahiplenilmesini istediklerini söyledi. Varank, bu nedenle TEKNOFEST gibi organizasyonları çok önemsediklerine işaret ederek, “Ben şu muhteşem kalabalığa baktığımda büyük ve güçlü Türkiye’yi görüyorum. Yurdun dört bir yanından gelen, yürekli, akıllı, parlak gençleri görüyorum. İnanıyorum ki, bu ruh çok daha kuvvetli bir şekilde Anadolu’nun her tarafına yayılacak” dedi.

CEZERİ GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Kentsel hava taşımacılığında köklü bir değişiklik yapması öngörülen Cezeri Uçan Araba, sağlık sektörü ve askeri alanda lojistik destek faaliyetlerine yeni bir boyut kazandırmak için geliştiriliyor. Cezeri, yolcu ve kargo taşımacılığında aktif olarak rol alacak şekilde de tasarlanıyor. Seyir hızı saatte 100 kilometre, azami uçuş irtifası 2 bin metre olan Cezeri, yaklaşık 1 saat havada kalacak, 70-80 kilometre menzile erişebilecek. Cezeri’nin Proje Yöneticisi Ozan Yağcı “9 ay gibi kısa bir zaman içerisinde tamamladık. Şu anki prototip, yalnızca bir kişiyi taşımaya yönelik. İleriki zamanlarda bu prototipi tamamen şehir içi taşımacılıkta kullanılacak bir araç haline getirmeyi hedefliyoruz” dedi. Yağcı, Cezeri’nin bugünün değil, yarının teknolojisi olacağını da sözlerine ekledi.