Gözlük veya ekran aracılığıyla sanki dronun içinde uçuyormuş gibi kullanılan FPV kamikaze dron üretimine yönelik olarak geçen yıl faaliyete başlayan ve farklı boyutlardaki çözümlerle bir ürün ailesi oluşturan SkyDagger, Mali'de bu yıl ilk kez yalnızca Türk firmalarının stantlı katılımıyla The Peak Defense tarafından düzenlenen BAMEX'25 Fuarı'nda ürün ve kabiliyetlerini tanıttı.

Fuara Skydagger 7, 10 ve 15 inç boyutlarındaki kamikaze FPV dronlarla katılan Skydagger, bunlara ek olarak ürün ailesinin yeni üyeleri Skydagger 15 Plus ve Skydagger Mini'yi ilk kez sergiledi. Yeni ürünlerle birlikte SkyDagger'ın ürün ailesi, yeni en büyük ve en küçük FPV'lerle daha da genişlemiş oldu.

Skydagger 15 Plus, 10 kilogram mühimmat taşıyor. Skydagger Mini ise daha çok şehir içi operasyonlarda kullanılmak üzere geliştirildi ve 500 gram antipersonel mühimmatla görev yapıyor.

Afrika ülkelerinin güvenlik ihtiyaçları Skydagger ürün ailesinin kullanımı için geniş bir alan sunuyor. Skydagger, bu tespitten hareketle Afrika bölgesindeki faaliyetlere özel bir önem veriyor. Bu sayede Skydagger ve ürünleri Afrika'da kısa sürede önemli bir tanınırlığa ulaşırken, birçok ülke tarafından da kullanılmaya başlandı.

Ürünlerinin yerlilik oranını artırmak için birçok alt bileşene yönelik çalışmalar yürüten Skydagger, bu kapsamda mühimmat, batarya, fiberoptik sistem, mühimmatı akıllı hale getiren tetik kutusu ve detenatör kartı, yapay zeka sistemi gibi bileşenleri ya kendi fabrikasında üretiyor ya da Türkiye'deki ekosistemden temin ediyor.

Ürünlerindeki yerlilik oranını yüzde 80'e çıkaran Skydagger, 2026 yılında yüzde 100 yerlilik oranı hedefliyor.

2025'TE 14 ÜLKEYE 26 BİNDEN FAZLA DRON İHRACATI

Türkiye'de kullanımına sunulan Skydagger dronları, 2025 yılı içinde 14 ülkeye 26 binin üzerinde adetle önemli bir ihracat başarısı yakaladı. Bu başarının arkasında kullanıcılara platforma entegre mühimmatlar sunulması yatıyor. Bu kapsamda, dronla mühimmatın haberleşebildiği akıllı sistemler oluşturuluyor. Bunun yanında 3 aşamalı emniyet sisteminin aktif edilmesiyle mühimmatın hazır hale gelmesi ise kamikaze dronlar için en kritik konulardan olan güvenlik gereksinimini üst seviyeye çıkarıyor.

Akıllı mühimmat ve sistemlerin çok geniş aralıklı çift bantta sürekli frekans atlamasıyla görev yapması da jammerlardan etkilenmeden görev yapmayı mümkün kılıyor. Tüm bu unsurlar ürünlerin daha fazla tercih edilmesine kapı aralıyor.

Bunun yanında kullanıcı eğitimleri, eğiticilerin eğitimiyle ürünlerini destekleyen Skydagger, bu süreçte online simülasyonlardan da yararlanıyor. Yaklaşık 2 haftada bir personelin atış yapacak seviyeye gelmesi sağlanıyor.

⁠SABİT KANATLI KAMİKAZELER GELİYOR

Skydagger, dronlarında kullandığı bütün elektrikli motorları kendi tesislerinde üretiyor.

Otonomiyi geniş ölçüde kullanan Skydagger, üretim faaliyetlerini yüksek seviyede otonom cihazlarla gerçekleştiriyor.

Skydagger, FPV kamikaze dron için gerekli olan ihtiyaçları öncelikle kendi bünyesinde karşılamayı amaçlıyor, bunun yanında plastik enjeksiyon gibi çeşitli ihtiyaçları Türkiye'deki tedarikçileri üzerinden karşılıyor. Bu sayede ekosistemin büyütülmesi ve geliştirilmesi amaçlanıyor.

Şirketin yol haritasında yeni ürünler geliştirilmesi de yer alıyor. Bu kapsamda yıl sonunda döner kanatlı dronların yanında sabit kanatlı ürünlerin tanıtımının yapılması hedefleniyor. Skydagger, sabit kanatta da uygun, etkili, basit kamikaze sistemlerle pazara giriş yapmaya hazırlanıyor.

