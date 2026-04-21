Bilim-Teknoloji

Milli teknoloji Asya'ya açılıyor: ASEAN'a damga vuracak

Savunma ve havacılık alanlarında uydu ve görüş hattı haberleşme teknolojileri geliştiren Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) iştiraki CTech, uluslararası pazardaki varlığını güçlendirmeye devam ediyor.

AA21 Nisan 2026 Salı 13:26 - Güncelleme:
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da gerçekleştirilen Defence Services Asia (DSA) 2026 Fuarı'nda CTech, Malezya merkezli yerel iş ortağı AR Eastern ile kapsamlı bir ürün tedariki ve işbirliği anlaşması gerçekleştirdi.

İmzalanan anlaşma kapsamında, CTech tarafından geliştirilen ve elektronik harp tehditlerine karşı yüksek koruma sağlayan "karıştırmaya dayanıklı uydu haberleşme modem ailesi" ürünlerinin Malezya'ya tedarik edilmesi planlanıyor. Ortaklık, sadece ürün tedariki ile sınırlı kalmayıp, güvenli uydu haberleşme çözümleri alanında ortak projeler yürütülmesini ve teknik yetkinliklerin birleştirilmesini de kapsıyor.

İki şirket arasındaki işbirliğinin temel hedeflerinden biri de Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) bölgesindeki iş fırsatlarının birlikte değerlendirilmesi olarak belirlendi. Bölgesel ihtiyaçlara uygun çözümler geliştirilmesi planlanan işbirliği sürecinde, CTech'in savunma haberleşmesi alanındaki uzmanlığı ile AR Eastern'in sistem entegrasyonu kabiliyetlerinin sinerji oluşturması bekleniyor.

CTech'in bu alandaki teknolojik yetkinliği, 2024 yılında NATO'nun güvenli uydu haberleşmesi için "SecureARX" ürünlerini tercih etmesiyle uluslararası alanda tescillenmişti.

- "ANLAŞMA, YENİ İŞBİRLİKLERİNİN ÖNÜNÜ AÇACAK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen CTech Genel Müdürü Cüneyd Fırat, Malezya'da AR Eastern ile hayata geçirdikleri işbirliğinin şirketin uluslararası büyüme stratejisinin önemli adımlarından biri olduğunu vurguladı. Fırat, şunları kaydetti:

"Güvenli ve kesintisiz haberleşme teknolojilerimize yönelik artan bölgesel ihtiyaca, güçlü yerel iş ortaklıklarıyla yanıt vermeyi hedefliyoruz. Bu anlaşmanın, ASEAN bölgesindeki varlığımızı güçlendireceğine ve yeni işbirliklerinin önünü açacağına inanıyoruz."

  • TUSAŞ CTech
  • savunma haberleşme
  • uluslararası pazar

