10°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3555
  • 6,0859
  • 220.96
  • 98.675
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği'nin üye sayısı 342'ye yükseldi

Türkiye'nin savunma, havacılık ve uzay sanayisindeki milli teknoloji hamlesine destek vermek amacıyla faaliyet gösteren ve ülkenin en büyük kümelenmesi haline gelen Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği'nin (SAHA İstanbul) üye sayısı 342'ye yükseldi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kuzey Marmara hattında yer alan sanayici, tersane, üniversite ve teknoparkların oluşturduğu potansiyelin savunma, havacılık ve uzay sanayisinde değerlendirilmesi amacıyla kurulan SAHA İstanbul'un etkinliği artıyor.

ASELSAN, THY Teknik, Kale Kalıp, Baykar, BMC, STM, Kordsa, Petlas, Ermaksan, Durmazlar, TÜMOSAN gibi faaliyet alanlarına liderlik eden şirketleri aynı hedefte buluşturan SAHA İstanbul, geçen sürede Türkiye'nin en büyük sanayi kümelenmesi haline geldi.

SAHA İstanbul, 2019'a 27 yeni firmanın katılımıyla büyüyerek başladı. Türkiye'nin lider havacılık sanayi şirketi Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), ülkedeki test ve değerlendirme altyapısının etkinliğinin artırılması ve güçlendirilmesi amacıyla kurulan TRTest, kümelenmenin yeni üyeleri oldu.

Yeni üyelerle birlikte SAHA İstanbul’un üye sayısı, 11'i üniversite olmak üzere 342'ye yükseldi.

Türkiye'nin savunma, havacılık ve uzay sanayisindeki millileştirme hamlesine katkıda bulunmak için iş birliğine katılan diğer firmalar Mahrek Teknoloji, Ortem Elektronik, Günili Yazılım, Berkin Savunma, Desi Alarm, İstanbul Silah, Bozok Savunma, Floran Kimya, Kontal Elektronik, Mir İzolasyon, BİAS Mühendislik, Vis Videsan, Gürdesan Gemi Makina, CDT Bilgi Teknolojileri, Gökçeler Makina, Özer Elektronik, Matil Malzeme, Erdem Cam, Karakamlar Havacılık, Erin Motor, Hisar Kalıp, Kastaş Sızdırmazlık, Uzmar Gemi İnşaat, Dener Makina ve Mobit Bilişim oldu.

- Hürkuş, lazer silah sistemleri, aerojel...

SAHA İstanbul'un destek ve koordinasyonuyla bugüne kadar bir dizi önemli proje hayata geçirildi.

Temel eğitim uçağı Hürkuş'un iklimlendirme ve kabin basınç sistemi için küme üyelerinden konsorsiyum kuruldu. Bu konsorsiyum TUSAŞ'ın da içinde olduğu bir şirkete dönüşüyor.

Lazer silah sistemleriyle ilgili olarak ASELSAN, ROKETSAN, Ermaksan, TÜBİTAK BİLGEM ve Gebze Teknik Üniversitesinden oluşan bir konsorsiyum oluşturularak, TÜBİTAK Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması Programı'na başvuruldu.

Milli katmanlı titanyum printer üretmeyi başaran Ermaksan ve ALUTİM ile 3D printer toz üretimi konsorsiyumu kuruldu.

Savunma ve havacılık sektörü için büyük önem taşıyan ileri teknoloji ürünü yanmaz özellikteki Aerojel üretimi gerçekleştirildi. Türkiye, bu ürünü üretebilen 4 ülkeden biri haline geldi.

Açık kaynak kodlarla milli ihtiyaçlara dönük yerli yazılım geliştirme hamlesi başlatıldı.

Mesleki ve teknik eğitimin sanayi ile bütünleşmesi için Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli çalışma hayata geçirildi.

- Hedef yeni milli sistemler

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, AA muhabirine, 27 firma tarafından kurulan SAHA İstanbul'un, geçen süre içinde gerek kümelenme olarak gerekse üyeleri aracılığıyla Türkiye'nin savunma, havacılık ve uzay sanayisindeki milli teknoloji hamlesinde önemli sorumluluklar üstlenerek, katkılar verdiğini söyledi.

Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılarken ihracat da yapmak için yoğun çaba gösterdiklerini belirten Bayraktar, bunun karşılığını kümelenmeye gösterilen ilgiyle aldıklarını dile getirdi.

Bayraktar, SAHA İstanbul'un kısa sürede Türkiye'nin en büyük sanayi kümelenmesi haline geldiğine işaret ederek, yeni yılla birlikte, aralarında faaliyet alanlarına öncülük eden firmaların da bulunduğu 27 yeni üyeye kapılarını açtıklarını bildirdi.

Yeni katılımların kümelenme bünyesinde farklı iş birliği fırsatları sunacağını vurgulayan Bayraktar, "Kümelenme bünyesinde bugüne kadar gurur duyduğumuz çeşitli işlere imza atıldı. Yeni katılımlarla bunların sayısını artırmayı, savunma, havacılık ve uzay sanayisinde yerlilik oranını yükseltmeyi ve yeni milli sistemleri ülkemize kazandırmayı amaçlıyoruz." dedi.

Başkan Erdoğan´dan marketlere uyarı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Fransa'dan 3 bin adet güdümlü tanksavar füzesi

Fransa'dan 3 bin adet güdümlü tanksavar füzesi

Khan'dan Türkiye sonrası Katar girişimi

Khan'dan Türkiye sonrası Katar girişimi

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

'Ekonomide büyümenin yeniden şahlanacağını göreceğiz'

'Ekonomide büyümenin yeniden şahlanacağını göreceğiz'

Milli teknolojide dev iş birliği hamlesi

Milli teknolojide dev iş birliği hamlesi

İhraç edilmişlerdi: FETÖ'den gözaltı kararı çıkarıldı

İhraç edilmişlerdi: FETÖ'den gözaltı kararı çıkarıldı

İran'dan ABD'ye suçlama: 50 yıl sonra bile ihlal ediliyor

İran'dan ABD'ye suçlama: 50 yıl sonra bile ihlal ediliyor

ABD'nin tehditlerine rağmen yüzde 20'si tamamlandı

ABD'nin tehditlerine rağmen yüzde 20'si tamamlandı
 

POPÜLER HABERLER

Öğrenciler ördükleri atkıları sınır birliklerinde görev yapan askerlere gönderdi

Öğrenciler ördükleri atkıları sınır birliklerinde görev yapan askerlere gönderdi

Rusya'dan görenleri şaşkına çeviren kareler

Rusya'dan görenleri şaşkına çeviren kareler

5 milyon emekli intibak bekliyor

5 milyon emekli intibak bekliyor

TBMM Başkanı Yıldırım, Marmaray ile yolculuk yaptı

TBMM Başkanı Yıldırım, Marmaray ile yolculuk yaptı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA