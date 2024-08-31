Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gemilerde ve denizaltılarda kullanılan yerli ve milli teknolojilere ilişkin bilgi verdi.

Milli Teknoloji Hamlesi'yle "Mavi Vatan"a güç kattıklarını vurgulayan Kacır, şunları kaydetti:

"Gemilerimizde ve denizaltılarımızda milli sistemlerimiz var. Türkiye'nin bilim ve teknoloji öncüsü TÜBİTAK, geliştirdiği yerli ve milli sistemlerle vatan savunmasına ve denizlerimizdeki hak ve menfaatlerimizin korunmasına büyük katkı sağlıyor. Kritik teknolojilerde tam bağımsızlık hedefiyle, büyük ve güçlü Türkiye yolunda emin adımlarla ilerliyoruz."

Bakan Kacır'ın paylaştığı videoda söz konusu milli sistemlere ilişkin bilgiler yer aldı.

#MilliTeknolojiHamlesi ile Mavi Vatan'a güç katıyoruz. ����️⚓��



Gemilerimizde ve denizaltılarımızda millî sistemlerimiz var.



Türkiye'nin bilim ve teknoloji öncüsü @Tubitak, geliştirdiği yerli ve milli sistemlerle vatan savunmasına ve denizlerimizdeki hak ve menfaatlerimizin... pic.twitter.com/fOqfFwxEre — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) August 31, 2024

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