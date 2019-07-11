Türkiye için önemli gelişme: NATO'da kendini ispatladı

NATO'nun Müttefik Dönüşüm Komutanlığı öncülüğünde, Polonya’nın Bydgoszcz kentindeki Ortak Kuvvet Eğitim Merkezi'nde geçen ay CWIX 2019 tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta, komuta ve kontrol kabiliyetleri ile bilgi teknolojisi hizmetleri arasındaki birlikte çalışabilirlik test edildi.

Tatbikatta, HAVELSAN ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca geliştirilen yeni nesil savaş yönetim sistemi Advent açısından önemli bir gelişme yaşandı. Advent Taktik Data Link Modülü'nün (DLP) NATO ülkelerinin taktik data link sistemleriyle tam uyumluluk içinde çalıştığı ortaya koyuldu.

Advent Taktik Data Link Modülü; Finlandiya, İspanya, Almanya, Çekya, İtalya, Danimarka, ABD ve NATO'ya özel sistemlerle yapılan testlerde, Link 11, Link 16 ve Link 22 ağları üzerinden, NATO üyesi ülkelerin askeri alandaki standartlarını belirleyen bütün işlevleri ve taktik veri alışverişini başarıyla gerçekleştirdi. NATO ACCS, NATO IOTA ve Cloud 22 referans sistemleri ile yüzde 100 uyumlu çalışabildiği de gösterildi.

Bu gelişmeler doğrultusunda, FMN Spiral 2 seviyesinde Türkiye'nin taktik data link kabiliyetinin sertifikasyonu sağlandı.

Tatbikatta ayrıca HAVELSAN ürünleri Harbiye Komuta Kontrol Bilgi Sistemi, KBRN Bilgi Sistemi, Kaşif Coğrafi Bilgi Sistemi ve dost birlik takip sistemleri de diğer ülke sistemleri ile NATO standartlarına uygun olarak yapılan veri değişim testlerinden başarıyla geçti.

- DÜNYANIN ÖNDE GELEN SİSTEMLERİNDEN

Advent Savaş Yönetim Sistemi'nin ilk resmi sürümü bu yıl yayımlandı ve hizmete girdi.

Türk mühendislerce yaklaşık 6 milyon satır kod yazılması sonucu ortaya çıkan Advent, dünyanın önde gelen gelişmiş savaş yönetim sistemlerinden biri olarak gösteriliyor.

Advent'in, halen inşası devam eden ve gelecekte inşa edilecek tüm savaş gemilerinde, yurt dışında inşasını üstlenilecek deniz platformlarında kullanılması hedefleniyor.

Sistem, deniz savaş sistemlerinin merkezindeki bileşen olacak, komuta heyetinin komuta ve kontrol gereksinimlerini karşılayacak. Bu kapsamda durumsal farkındalığın sağlanmasına, tehdit değerlendirmesi ve önceliklendirilmesine, angajman planlamalarının yapılmasına ve bunların icrasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesine destek sağlanacak.