'Milli uçağımız milli jet motoruyla uçacak'
İsmail Demir: Savunma Sanayii Başkanlığımız ile TRMOTOR arasında Milli Muharip Uçak Özgün Motor Geliştirme Programı Çerçeve Sözleşmesi imzalandı. Milli uçağımız milli jet motoruyla uçacak
- star.com.tr
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Savunma Sanayii Başkanlığımız ile TRMOTOR arasında Milli Muharip Uçak Özgün Motor Geliştirme Programı Çerçeve Sözleşmesi imzalandı. Milli uçağımız milli jet motoruyla uçacak" dedi.
Savunma Sanayii Başkanlığımız ile TRMOTOR arasında Milli Muharip Uçak Özgün Motor Geliştirme Programı Çerçeve Sözleşmesi imzalandı. Milli uçağımız milli jet motoruyla uçacak. pic.twitter.com/DHtpUOeCD6— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) 8 Kasım 2018
Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçlarını karşılamak üzere başlatılan Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi ile Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve 2030’lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkartılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alabilecek yurt içi imkân ve kabiliyetler ile tasarlanan modern uçakların üretilmesi amaçlanıyor.
Milli Muharip Uçak'a geliştirilecek olan turbofan motor düşük görünürlük ve ekonomik yakıt tüketimiene sahip olacak
Proje’de yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dâhili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu vb. teknoloji alanlarındaki çalışmaların sonucunda Türkiye, dünyada ABD, Rusya ve Çin’den sonra 5. nesil bir muharip uçağı üretebilecek alt yapı ve teknolojiye sahip ülkeler arasında yer alacak.
MMU'nun, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girmesi planlanan F-35A uçakları ile birlikte görev yapması ve üretilecek uçakların 2070’lere kadar Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alması öngörülüyor.
Milli Muharip Uçak teknik özellikleri
Motor Takati > 2 x 20,000 lb
Tavan İrtifası > 55,000 ft
Azami Hız 2 Mach
Harekat Yarıçapı > 600 nm
Azami Kalkış Ağırlığı > 60,000 lb
Uzunluk 19 m (60 ft)
Kanat Açıklığı 12 m (39 ft)
Kanat Alanı ~ 60 m² (670 ft²)
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